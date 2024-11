Túléli-e Michel Barnier kormánya a karácsonyt?

Ez az a kérdés, amely napok óta foglalkoztatja a médiát és a politikai köröket. Marine Le Pen, a Nemzeti Összefogás (szélsőjobboldali) vezetője kifejezetten azzal fenyegetőzött, hogy megbuktatja a kormányt, ha az az alkotmány 49-3. cikkelyéhez folyamodik, hogy szavazás nélkül elfogadja a 2025-ös költségvetést. Ez a fenyegetés a végrehajtó hatalom által bejelentett megszorító intézkedéseken alapul, beleértve a nyugdíjak kiigazításának hat hónapos elhalasztását és a villamosenergia-adók normalizálását az energiaár-pajzs megszűnését követően.

Ez a nyilatkozat sokkoló hullámot váltott ki a kötvénypiacon: a francia és a német adósságok közötti különbözet 84,1 bázispontot (0,841%) ért el, ami rekordot jelent az euróövezeti válság óta. Ez a különbözet mostanra meghaladta Görögország (83,8 bázispont) és Spanyolország (74 bázispont) különbözetét. A francia részvénypiac a tavaly nyári parlamenti feloszlatás okozta politikai instabilitás miatt már amúgy is gyengélkedett, és a francia részvénypiac alulteljesít német társaihoz képest. A politikai válság újabb epizódja , a költségvetés elfogadására való képtelenséggel kombinálva , az országot az euróövezeti válság óta példa nélküli pénzügyi válságba sodorhatja.

A helyzetet tovább rontja, hogy a Standard & Poor's hitelminősítő intézet november 29-én, pénteken ítéletet hoz Franciaország fizetőképességéről. A „stabilról”„negatívra” történő leminősítés elkerülhetetlennek tűnik.

Irányíthatatlan hiány és közkiadások

A 2024-es 6,1%-os GDP-arányos költségvetési hiánnyal és a 2025-re kitűzött 5%-os céllal Franciaország továbbra is az egyik legdeficitesebb ország az euróövezetben. Az állam felduzzadt, az állami kiadások a GDP 57%-át teszik ki, amelynek közel fele a szociális kiadásokra megy el. Ez a helyzet akkor tűnt fenntarthatónak, amikor Franciaország Németország ernyője alá bújhatott, de most, hogy szomszédja is nehézségekkel küzd, a kormánynak össze kell szednie a bátorságát, hogy nehéz, de szükséges döntéseket hozzon.

Bár a Michel Barnier által javasolt kiadáscsökkentések jó irányba mutatnak, nagyrészt elégtelennek bizonyulhatnak. Például a nyugdíjkiadások, az állami költségvetés legnagyobb tétele , egy olyan korcsoportnak kedveznek, amely már most is a leggazdagabb a népességen belül - Japán kivételével ez világszerte egyedülálló eset. Bölcsebb lett volna megfontolni a legmagasabb nyugdíjak felső határát, miközben a kisebb nyugdíjakat továbbra is növelni kellett volna , ami megspórolta volna a kiadásokat azokon, akiknek nincs rá szükségük, miközben továbbra is a legkiszolgáltatottabbaknak segített volna.

Növekvő nyomás a kamatlábakon

A francia 10 éves kötvények hozama jelenleg 3,018% körül van. Ez a kamatláb háromszög alakú mintázatot alkot, a legfontosabb ellenállási szint pedig 3,166%. Ha ezt a küszöböt véglegesen áttörik, különösen az amerikai kötvénypiacról származó, Donald Trump politikájához kapcsolódó fertőzés miatt , a hozamok 3,604%-ra emelkedhetnek. Egy ilyen emelkedés káros lenne Franciaország államháztartására, ami jelentősen megnehezítené az adósság refinanszírozását.

Másrészt, ha Michel Barnier-nek sikerül átvinnie a reformjait és 2025-ig egyben tartani a kormányát, a kamatlábak enyhülhetnek, 2,768% alá csökkenhetnek, 2,643%-os célértékkel.

A befektetők éles helyzetben

Kétségtelen, hogy a befektetők figyelme egész decemberben a francia politikai színtérre összpontosul. Minden hír, legyen az pozitív vagy negatív, erős piaci reakciókat válthat ki. Az ország gazdasági stabilitása és pénzügyi hitelessége a tét a következő hetekben.