Gazdasági naptár: A likviditást háttérbe szorítja a Juneteenth (2026. június 19.)

A mai kereskedési napot korlátozott likviditás jellemzi, mivel az amerikai tőzsdék zárva tartanak a Juneteenth nemzeti ünnep miatt. A többi piacon ugyanakkor erős pesszimizmus uralkodik, miután a befektetők az Irán és az Egyesült Államok közötti diplomáciai feszültségek, valamint a Libanon elleni folytatódó izraeli támadások hatásait értékelik. A volatilitás várhatóan visszafogott marad a nap folyamán, ugyanakkor az alacsony likviditás miatt kisebb forgalom mellett is élesebb árfolyammozgások alakulhatnak ki. A figyelem középpontjában továbbra is a devizapiac állhat, ahol az erősödő amerikai dollár további nyomást helyez a nemesfémekre, miközben a japán jen továbbra is egy esetleges jegybanki intervenció árnyékában mozog. Fontosabb események az ázsiai kereskedési szakaszban Japán A májusi infláció (CPI) éves alapon 1,5%-ra emelkedett, enyhén meghaladva az előző havi 1,4%-os értéket. A maginfláció (Core CPI) ugyanakkor második egymást követő hónapban 1,4%-on maradt, pontosan megfelelve a várakozásoknak. A Japán Jegybank (BoJ) áprilisi ülésének jegyzőkönyve nem tartalmazott jelentős új bejelentéseket. Új-Zéland A májusi külkereskedelmi mérleg elmaradt az elemzői várakozásoktól. A többlet 800 millió új-zélandi dollár lett, szemben a 875 milliós konszenzussal és az előző havi 1,598 milliárd dolláros értékkel. Kína, Egyesült Államok és Svédország Az ázsiai és a délelőtti európai kereskedést alacsony likviditás jellemzi, mivel: Kínában a Sárkányhajó Fesztivált ünneplik,

Svédországban Midsummer's Eve (Szentiván-est) van,

az amerikai piacok pedig zárva tartanak a Juneteenth ünnep miatt. Makrogazdasági naptár (minden időpont CET) 08:00 – Egyesült Királyság – Kiskereskedelmi értékesítés (év/év) Tényadat: 3,2%

Konszenzus: 1,9%

Előző: 0,1% 08:00 – Egyesült Királyság – Kiskereskedelmi értékesítés (hó/hó) Tényadat: 1,2%

Konszenzus: 0,5%

Előző: -1,0% 08:00 – Németország – Termelői árindex (PPI, év/év) Tényadat: 2,2%

Konszenzus: 2,5%

Előző: 1,7% 08:00 – Németország – Termelői árindex (PPI, hó/hó) Tényadat: 0,3%

Konszenzus: 0,7%

Előző: 1,2% 09:10 – Euróövezet Beszédet tart Philip Lane, az EKB Igazgatóságának tagja. 09:30 – Lengyelország – Ipari termelés (év/év) Konszenzus: 2,5%

Előző: 3,1% 12:30 – Euróövezet Beszédet tart Frank Elderson, az EKB Igazgatóságának tagja. 14:30 – Kanada – Kiskereskedelmi értékesítés (hó/hó) Konszenzus: 0,6%

Előző: 0,9% 14:30 – Kanada – Kiskereskedelmi értékesítés gépjárművek nélkül (hó/hó) Konszenzus: 0,7%

Előző: 1,4% 3 piac, amelyet ma érdemes figyelni GBP/CHF A brit font a figyelem középpontjába kerülhet a reggeli brit kiskereskedelmi adatok után. A várakozásokat jelentősen meghaladó adat, valamint a helyhatósági és időközi választásokat követő csökkenő politikai nyomás a fontot jelenleg Európa legerősebb devizájává teszi. USD/CAD 14:30-kor érkeznek Kanada áprilisi kiskereskedelmi adatai. Mivel az amerikai makrogazdasági naptár ma teljesen üres, a nyersanyag- és devizakereskedők figyelme a kanadai fogyasztó helyzetére összpontosul. Brent kőolaj (OIL) A Libanon elleni izraeli támadások és az amerikai alelnök svájci útjának elhalasztása – ahol Irán és az Egyesült Államok egy egyetértési megállapodást készült aláírni – erősítik a békével kapcsolatos szkepticizmust. Ennek hatására a Brent olaj ára ismét 80 USD/hordó fölé emelkedett (+1,3%).

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