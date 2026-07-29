Gazdasági naptár: Minden egyszerre! Fed kamatdöntés és a Big Tech gyorsjelentései próbára teszik a befektetőket (2026.07.29.)

A mai kereskedési nap a pénzügyi piacokon igazi „nehézsúlyú” eseménynek ígérkezik.

Egyrészt kiemelt makrogazdasági esemény vár ránk az Egyesült Államokban: a Federal Reserve kamatdöntése, amelyet Kevin Warsh Fed-elnök sajtótájékoztatója követ. A piac jelenleg körülbelül 30%-os esélyt áraz egy mai kamatemelésre az FOMC ülésén, míg szeptemberre már 100%-os valószínűséget. Piaci szempontból ez szinte egy „pénzfeldobásnak” megfelelő ülés, vagyis óriási a meglepetés és a jelentős volatilitás lehetősége (különösen az EUR/USD esetében).

A Wall Street kereskedőinek figyelmét ugyanakkor a végletekig próbára teszi a nap, hiszen a technológiai szektor és az AI monetizációjának valódi tesztje közvetlenül a rendes kereskedési idő zárása után érkezik. Ekkor teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését két technológiai óriás, a Meta Platforms és a Microsoft.

Fontosabb adatok az ázsiai kereskedésből és a reggeli órákból

Ausztrália: A második negyedéves infláció a vártnál alacsonyabb lett, ami kedvező hír az ausztrál jegybank (RBA) számára. Éves alapon a CPI 3,9%-ra csökkent (várakozás: 4,1%), negyedéves alapon pedig 0,6% lett a várt 0,7% helyett. Júniusban az infláció 3,8%-ra mérséklődött a májusi 4,0%-ról.

Svédország: Meglepően erős előzetes GDP-adatok érkeztek a második negyedévről. A gazdaság 1,4%-kal bővült negyedéves alapon (várakozás: 0,7%), míg éves alapon 2,8%-os növekedést ért el (várakozás: 1,9%), ezzel ledolgozva az előző negyedévi visszaesést.

Norvégia: Erőteljesen visszapattantak a júniusi, autóeladások nélküli kiskereskedelmi forgalmi adatok. A mutató havi alapon 1,8%-kal nőtt, ami bőven ellensúlyozta a májusi 2,1%-os visszaesést.

Németország: A júniusi importárak havi alapon 0,7%-kal csökkentek, összhangban a várakozásokkal. Éves összevetésben ugyanakkor 6,1%-os emelkedést mutattak.

Makrogazdasági naptár (minden időpont CET)

09:00 – Lengyelország

BIEC Munkaerőpiaci Index (július)

Előző: 76,9

10:30 – Egyesült Királyság

Jelzáloghitel-jóváhagyások (június)

Várakozás: 57 ezer | Előző: 56,2 ezer

10:30 – Egyesült Királyság

M4 pénzmennyiség (havi) (június)

Várakozás: 0,2% | Előző: 0,1%

13:00 – USA

MBA jelzáloghitel-igénylési index (heti)

Előző: 1,9%

16:30 – USA

EIA nyersolajkészletek változása

Várakozás: -1,3 millió hordó | Előző: +2,01 millió hordó

16:30 – USA

EIA benzinkészletek változása

Várakozás: -0,7 millió hordó | Előző: +0,76 millió hordó

16:30 – USA

EIA desztillátumkészletek változása

Várakozás: +0,1 millió hordó | Előző: +1,4 millió hordó

20:00 – USA

FOMC kamatdöntés

Várakozás: 3,50–3,75% | Előző: 3,50–3,75%

20:30 – USA

Kevin Warsh sajtótájékoztatója az FOMC ülést követően.

A nap legfontosabb gyorsjelentései

Wall Street

Microsoft (MSFT) – Kulcsfontosságú jelentés a teljes Big Tech szektor számára, különös tekintettel az AI monetizációjára és az Azure felhőszolgáltatás bevételnövekedésére.

– Kulcsfontosságú jelentés a teljes Big Tech szektor számára, különös tekintettel az AI monetizációjára és az Azure felhőszolgáltatás bevételnövekedésére. Meta Platforms (META) – Fontos mérőszám a digitális reklámpiac állapotáról, valamint az AI-infrastruktúrára fordított tőkekiadások (CapEx) mértékéről.

– Fontos mérőszám a digitális reklámpiac állapotáról, valamint az AI-infrastruktúrára fordított tőkekiadások (CapEx) mértékéről. Lam Research Corp.

Qualcomm

Procter & Gamble (piacnyitás előtt)

Varsói Értéktőzsde (GPW)

Grupa Kęty

mBank

Három piac, amelyre ma érdemes figyelni

EUR/USD (devizapiac) – A vezető devizapár várhatóan kiváró üzemmódban mozog a nap nagy részében (jelenleg 1,1399 körül). Jelentős volatilitás azonban várható 20:00-kor és 20:30-kor. Az FOMC döntése és Kevin Warsh nyilatkozatainak hangvétele meghatározhatja az amerikai dollár következő hetekben várható irányát.

US100 (Nasdaq 100 futures) – A technológiai index továbbra is komoly nyomás alatt áll az AI-buborékkal kapcsolatos aggodalmak és a közel-keleti helyzet miatt. A Fed döntése és kommunikációja, valamint a Meta és a Microsoft gyorsjelentései egyaránt kiválthatnak erőteljes felpattanást vagy akár letörést a kulcsfontosságú támaszszintek alá.

Kőolaj (OIL) – Ma minden adott a fokozott volatilitáshoz. A közel-keleti feszültségek újbóli erősödése és a Fed döntését követő dollármozgások mellett a befektetők az amerikai Energiaügyi Minisztérium (EIA) készletadataira is várnak. A konszenzus 1,3 millió hordós készletcsökkenést valószínűsít.

Az EURUSD árfolyama június közepe óta oldalazó mozgást mutat, és nemrég ismét letesztelte az 1,1355-ös kulcsfontosságú támaszszintet. A Közel-Kelettel és az energiaárak jövőjével kapcsolatos tartós bizonytalanság továbbra is szigorú monetáris politikára készteti az Atlanti-óceán mindkét oldalán működő jegybankokat. Az elmúlt hetekben azonban az amerikai kamatemelési várakozások jelentősen eltávolodtak az európai kilátásoktól, ami az EUR/USD árfolyamát ismét 1,1400 alá nyomta.