Gazdasági naptár: Minden egyszerre! Fed kamatdöntés és a Big Tech gyorsjelentései próbára teszik a befektetőket (2026.07.29.)

A mai kereskedési nap a pénzügyi piacokon igazi „nehézsúlyú” eseménynek ígérkezik.
Egyrészt kiemelt makrogazdasági esemény vár ránk az Egyesült Államokban: a Federal Reserve kamatdöntése, amelyet Kevin Warsh Fed-elnök sajtótájékoztatója követ. A piac jelenleg körülbelül 30%-os esélyt áraz egy mai kamatemelésre az FOMC ülésén, míg szeptemberre már 100%-os valószínűséget. Piaci szempontból ez szinte egy „pénzfeldobásnak” megfelelő ülés, vagyis óriási a meglepetés és a jelentős volatilitás lehetősége (különösen az EUR/USD esetében).
A Wall Street kereskedőinek figyelmét ugyanakkor a végletekig próbára teszi a nap, hiszen a technológiai szektor és az AI monetizációjának valódi tesztje közvetlenül a rendes kereskedési idő zárása után érkezik. Ekkor teszi közzé második negyedéves gyorsjelentését két technológiai óriás, a Meta Platforms és a Microsoft.
Fontosabb adatok az ázsiai kereskedésből és a reggeli órákból
Ausztrália: A második negyedéves infláció a vártnál alacsonyabb lett, ami kedvező hír az ausztrál jegybank (RBA) számára. Éves alapon a CPI 3,9%-ra csökkent (várakozás: 4,1%), negyedéves alapon pedig 0,6% lett a várt 0,7% helyett. Júniusban az infláció 3,8%-ra mérséklődött a májusi 4,0%-ról.
Svédország: Meglepően erős előzetes GDP-adatok érkeztek a második negyedévről. A gazdaság 1,4%-kal bővült negyedéves alapon (várakozás: 0,7%), míg éves alapon 2,8%-os növekedést ért el (várakozás: 1,9%), ezzel ledolgozva az előző negyedévi visszaesést.
Norvégia: Erőteljesen visszapattantak a júniusi, autóeladások nélküli kiskereskedelmi forgalmi adatok. A mutató havi alapon 1,8%-kal nőtt, ami bőven ellensúlyozta a májusi 2,1%-os visszaesést.
Németország: A júniusi importárak havi alapon 0,7%-kal csökkentek, összhangban a várakozásokkal. Éves összevetésben ugyanakkor 6,1%-os emelkedést mutattak.
Makrogazdasági naptár (minden időpont CET)
09:00 – Lengyelország
- BIEC Munkaerőpiaci Index (július)
- Előző: 76,9
10:30 – Egyesült Királyság
- Jelzáloghitel-jóváhagyások (június)
- Várakozás: 57 ezer | Előző: 56,2 ezer
10:30 – Egyesült Királyság
- M4 pénzmennyiség (havi) (június)
- Várakozás: 0,2% | Előző: 0,1%
13:00 – USA
- MBA jelzáloghitel-igénylési index (heti)
- Előző: 1,9%
16:30 – USA
- EIA nyersolajkészletek változása
- Várakozás: -1,3 millió hordó | Előző: +2,01 millió hordó
16:30 – USA
- EIA benzinkészletek változása
- Várakozás: -0,7 millió hordó | Előző: +0,76 millió hordó
16:30 – USA
- EIA desztillátumkészletek változása
- Várakozás: +0,1 millió hordó | Előző: +1,4 millió hordó
20:00 – USA
- FOMC kamatdöntés
- Várakozás: 3,50–3,75% | Előző: 3,50–3,75%
20:30 – USA
- Kevin Warsh sajtótájékoztatója az FOMC ülést követően.
A nap legfontosabb gyorsjelentései
Wall Street
- Microsoft (MSFT) – Kulcsfontosságú jelentés a teljes Big Tech szektor számára, különös tekintettel az AI monetizációjára és az Azure felhőszolgáltatás bevételnövekedésére.
- Meta Platforms (META) – Fontos mérőszám a digitális reklámpiac állapotáról, valamint az AI-infrastruktúrára fordított tőkekiadások (CapEx) mértékéről.
- Lam Research Corp.
- Qualcomm
- Procter & Gamble (piacnyitás előtt)
Varsói Értéktőzsde (GPW)
- Grupa Kęty
- mBank
Három piac, amelyre ma érdemes figyelni
EUR/USD (devizapiac) – A vezető devizapár várhatóan kiváró üzemmódban mozog a nap nagy részében (jelenleg 1,1399 körül). Jelentős volatilitás azonban várható 20:00-kor és 20:30-kor. Az FOMC döntése és Kevin Warsh nyilatkozatainak hangvétele meghatározhatja az amerikai dollár következő hetekben várható irányát.
US100 (Nasdaq 100 futures) – A technológiai index továbbra is komoly nyomás alatt áll az AI-buborékkal kapcsolatos aggodalmak és a közel-keleti helyzet miatt. A Fed döntése és kommunikációja, valamint a Meta és a Microsoft gyorsjelentései egyaránt kiválthatnak erőteljes felpattanást vagy akár letörést a kulcsfontosságú támaszszintek alá.
Kőolaj (OIL) – Ma minden adott a fokozott volatilitáshoz. A közel-keleti feszültségek újbóli erősödése és a Fed döntését követő dollármozgások mellett a befektetők az amerikai Energiaügyi Minisztérium (EIA) készletadataira is várnak. A konszenzus 1,3 millió hordós készletcsökkenést valószínűsít.
Az EURUSD árfolyama június közepe óta oldalazó mozgást mutat, és nemrég ismét letesztelte az 1,1355-ös kulcsfontosságú támaszszintet. A Közel-Kelettel és az energiaárak jövőjével kapcsolatos tartós bizonytalanság továbbra is szigorú monetáris politikára készteti az Atlanti-óceán mindkét oldalán működő jegybankokat. Az elmúlt hetekben azonban az amerikai kamatemelési várakozások jelentősen eltávolodtak az európai kilátásoktól, ami az EUR/USD árfolyamát ismét 1,1400 alá nyomta.
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Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.