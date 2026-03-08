Reggeli összefoglaló: Az USA felfüggeszti a légitámadásokat – az olajár csökken, a részvények emelkednek (2026.03.08.)

Éppen egy olyan hetet zártunk, amely számos szempontból gazdag volt eseményekben. Az elmúlt napokban tanúi lehettünk a spanyol Ceuta enklávéban kialakult migrációs válságnak, a Situational Awareness befektetési alap összeomlásának, a dél-koreai KOSPI index történelmi emelkedésének, a japán jen egyik legerősebb intervenciójának hosszú idő óta, valamint az olajárak ismételt csökkenésének, amely Donald Trump Irán elleni nagyszabású támadásra vonatkozó terveinek visszavonása következtében alakult ki.
Geopolitika
Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus továbbra is a figyelem középpontjában marad, meghatározva az olaj- és gázárak alakulását. A hétvége ezzel kapcsolatban több jelentős eseményt is hozott.
Szombaton bejelentést kaptunk egy támadásról, amely Donald Trump nyilatkozatai szerint „a második világháború óta a legnagyobb” lett volna. Végül a régió országainak vezetői állítólag meggyőzték őt arról, hogy a megállapodás közel van, ami a katonai akció lefújásához vezetett.
A tárgyalások Irán és Omán között is előrehaladnak egy új megállapodásról, amely a Hormuzi-szoroson keresztüli hajózást érinti.
Emellett az OPEC+ úgy döntött, hogy napi 188 hordóval növeli az olajtermelési kvótát.
Nyersanyagok
Mindez az olaj- és gázárak ismételt csökkenését eredményezi.
Jelenleg valamivel több mint 83 dollárt kell fizetni egy hordó Brent olajért, ami körülbelül 5%-kal alacsonyabb, mint egy héttel ezelőtt. Hasonló mértékű csökkenés figyelhető meg az amerikai WTI olaj esetében is (jelenleg hordónként 80 dollár alatt).
Miután elérte a 2023 óta legmagasabb szintjét, a holland TTF tőzsdén jegyzett földgáz ára szintén csökkenő irányba fordult. A NATGAS jegyzése stabil marad (körülbelül 2,76 dollár/MMBtu).
Részvénypiacok
Az alacsonyabb energiaárak kedveznek a részvénypiacoknak. A határidős kontraktusokat vizsgálva az amerikai Nasdaq 100 esetében 0,8%-os, az S&P 500 esetében pedig 0,6%-os emelkedést láthatunk. Az európai indexek határidős kontraktusai is zöldben állnak. Minden arra utal, hogy a német DAX körülbelül 1%-os emelkedéssel nyithat.
Ázsiában valamivel kisebb az optimizmus. A japán Nikkei 225 (-1,1%) és a kínai Shanghai SE (-0,8%) egyaránt csökken. A dél-koreai KOSPI 5%-os mínuszban van, amelyet a Samsung és az SK Hynix húz lefelé (mindkettő körülbelül 8%-ot veszít).
Érdemes emlékezni arra, hogy pénteken a KOSPI több mint 15%-ot emelkedett – ez a 21. század legerősebb emelkedése volt egy fejlett ország jelentős részvényindexe esetében. Ennek ellenére a hónapot körülbelül 20%-os veszteséggel zárta.
Ma a Palantir, a Snap és a Trump Media & Technology eredményeire várunk (mindhárom az amerikai részvénypiac zárása után teszi közzé jelentését).
Nemesfémek
Az amerikai 10 éves államkötvényhozam továbbra is a lokális csúcsok közelében marad (4,69%), ami nyomást gyakorol a nemesfémek áraira. A nyomás azonban viszonylag csekély – az ezüst és az arany is szinte változatlan szinten zárja a júliust.
Jelenleg körülbelül 4070 dollárt kell fizetni egy uncia aranyért, és 58,2 dollárt egy uncia ezüstért.
Makrogazdasági adatok és monetáris politika
A kulcsfontosságú jegybankok üléseivel teli hét után hosszabb szünet következik a monetáris politikában. Ezen a héten csak a cseh jegybank (CNB) ülésezik (csütörtökön), és nem valószínű, hogy változtat a kamatszinten.
A makrogazdasági adatok közül a figyelem elsősorban a pénteken megjelenő NFP-jelentésre összpontosul. A vártnál gyengébb adatok tovább erősíthetik a Fed várható kamatpályájával kapcsolatos galamb irányú átárazódást.
A hét első felében elsősorban a PMI-indexek felülvizsgált értékeinek közzétételére számítunk. Mivel ezek felülvizsgálatok, és nem előzetes becslések, volatilitást kiváltó hatásuk viszonylag csekély. Kivételt jelentenek a kínai RatingDog adatok, amelyeket valamivel később tesznek közzé, mint a többit – a júliusi első becslés az éjszaka folyamán jelent meg.
Kína
A kínai feldolgozóipari RatingDog PMI júliusi értéke negatív meglepetést okozott (50,9 pont a 52 pontos konszenzussal szemben).
Érdemes felidézni, hogy Kínában a PMI-indexeket két különböző intézmény publikálja. Az S&P (RatingDog) jobb betekintést nyújt a kis- és közepes méretű magánvállalatok helyzetébe, amelyek főként Kína tengerparti övezetében találhatók. Ezek jelentős része exportorientált.
Az NBS ezzel szemben több nagy állami tulajdonú vállalatot foglal magában a nehézipar és az infrastruktúra szektorából, amelyek termelése sokkal nagyobb mértékben a belföldi piacra irányul.
Reggeli összefoglaló: Az amerikai támadások leállítása és a félvezetőipari szektor visszaesései kiegyensúlyozzák egymást (2026. július 28.)
Breaking: A eurozóna fellendülése? A magas olaj- és gázárak árnyékot vetnek a kedvező PMI-adatokra
Az olaj ára több mint 3%-kal emelkedett 🛢️
A védelmi szektor az eredmények közzététele előtt
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