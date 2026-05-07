Gazdasági naptár: A piacok figyelmét a német adatok és a központi banki képviselők nyilatkozatai kötik le

A csütörtöki kereskedési nap várhatóan viszonylag mozgalmas lesz mind a makrogazdasági adatok, mind a jegybanki tisztviselők nyilatkozatai szempontjából. A befektetők elsősorban az európai ipari és kereskedelmi adatokra, a svéd és norvég kamatdöntésekre, valamint az EKB és a Fed képviselőinek számos megszólalására figyelnek majd. Különös figyelmet kapnak az erős német ipari adatok, amelyek javíthatják az európai gazdasággal kapcsolatos hangulatot. A nap későbbi részében a fókusz az Egyesült Államokra helyeződik át, ahol a munkaerőpiaci adatok és a Federal Reserve tisztviselőinek kommentárjai lesznek meghatározók.

Mai gazdasági naptár

08:00 Németország : Ipari megrendelések s.a. (hó/hó) : március : tényadat 5% : (várakozás 1%) : (előző 1,4%)

08:00 Németország : Ipari megrendelések n.s.a. (év/év) : március : (előző 2,2%)

08:00 Németország : Ipari megrendelések w.d.a. (év/év) : március : tényadat 6,3% : (előző 3,5%)

08:30 Magyarország : Kiskereskedelmi értékesítés w.d.a. (év/év) : március : (előző 3,8%)

08:45 Franciaország : Kereskedelmi mérleg s.a. (EUR) : március : (várakozás -5,6 milliárd) : (előző -5,78 milliárd)

09:00 Svájc : Munkanélküliségi ráta n.s.a. : április : (előző 3,1%)

09:00 Svájc : Munkanélküliségi ráta s.a. : április : (várakozás 3%) : (előző 3%)

09:00 Csehország : Kereskedelmi mérleg (CZK) : március : (várakozás 19,8 milliárd) : (előző 19,3 milliárd)

09:00 Csehország : Ipari termelés (év/év) : március : (várakozás 1,9%) : (előző 1,3%)

09:00 Szlovákia : Kereskedelmi mérleg (EUR) : március : (előző 321,6 millió)

09:00 Szlovákia : Kiskereskedelmi értékesítés (év/év) : március : (előző -2,5%)

09:00 Eurózóna : Luis de Guindos, az EKB Igazgatósági tagjának beszéde

09:30 Svédország : Kamatdöntés : május : (várakozás 1,75%) : (előző 1,75%)

10:00 Norvégia : Kamatdöntés : május : (várakozás 4,00%) : (előző 4,00%)

11:00 Eurózóna : Kiskereskedelmi értékesítés s.a. (hó/hó) : március : (várakozás -0,3%) : (előző -0,2%)

11:00 Eurózóna : Kiskereskedelmi értékesítés w.d.a. (év/év) : március : (várakozás 0,9%) : (előző 1,7%)

13:30 USA : Challenger leépítési jelentés : április : (előző 60,62 ezer)

14:30 USA : Előzetes egységnyi munkaerőköltség (negyedév/negyedév) : Q1 : (várakozás 2,6%) : (előző 4,4%)

14:30 USA : Előzetes termelékenység (negyedév/negyedév) : Q1 : (várakozás 1,1%) : (előző 1,8%)

14:30 Chile : Kereskedelmi mérleg (USD) : április : (előző 3061 millió)

14:30 Csehország : Cseh Nemzeti Bank (CNB) kamatdöntése : május : (várakozás 3,50%) : (előző 3,50%)

14:30 USA : Első munkanélküli-segély kérelmek : hét : (várakozás 205 ezer) : (előző 189 ezer)

14:40 Eurózóna : Philip R. Lane, az EKB Igazgatósági tagjának beszéde

15:00 Lengyelország : Adam Glapiński, az NBP elnökének beszéde

16:00 USA : Építőipari kiadások (hó/hó) : február : (előző -0,3%)

16:00 USA : Építőipari kiadások (hó/hó) : március : (várakozás 0,2%)

16:30 USA : Heti földgázkészlet-változás : hét : (előző 79 milliárd köbláb)

19:00 Eurózóna : Isabel Schnabel, az EKB Igazgatósági tagjának beszéde

20:05 USA : Beth Hammack, a Cleveland Fed elnökének beszéde

21:00 USA : Fogyasztási hitelállomány (USD) : március : (várakozás 12,5 milliárd) : (előző 9,48 milliárd)

21:30 USA : John Williams, a New York-i Fed elnökének beszéde