Mire érdemes figyelni a héten❓

Trump elutasította Irán válaszát a békejavaslatra, és a Truth Socialön közzétett bejegyzésében „TELJESEN ELFOGADHATATLANNAK” nevezte azt, ami széles körű piaci eladási hullámot indított el. Az olajárak jelentős emelkedéssel kezdték a hetet az amerikai–iráni diplomáciai patthelyzetre reagálva, miközben az amerikai dollár erősödött, ezzel lefelé nyomva az arany és más nemesfémek árfolyamát. A változó piaci hangulat közepette a főbb indexek emelkedő lendülete is megtorpant. A legfontosabb kérdés most az: „Mi következik?”. A befektetők figyelme ismét a geopolitikai helyzetre irányul majd, mivel ez várhatóan továbbra is a piaci volatilitás fő mozgatórugója marad. Emellett érdemes figyelni a következőkre: A fő kockázati tényező az amerikai–iráni diplomáciai kapcsolatok további alakulása — az eszkaláció bármilyen jele (pl. katonai akció megerősítése nukleáris létesítmények ellen) az olajárak kilövését és a részvénypiacok gyengülését okozhatja. Kedden 40 védelmi miniszter találkozik a Hormuzi-szoros ügyében — érdemes figyelni a nyilatkozatokat.

Az amerikai CPI-adatok és a kiskereskedelmi értékesítések ezen a héten alakítani fogják a Fed körüli narratívát; a PIMCO már most jelzi, hogy a kamatcsökkentések lekerültek a napirendről.

A Trump–Hszi-csúcstalálkozó (május 13–15.) — potenciális game changer a kereskedelem, a szankciók és az iráni helyzet szempontjából; a piacok előre pozicionálják magukat.

Az európai piacok várhatóan nyomás alatt nyitnak: magasabb energiaárak, gyengébb globális hangulat, geopolitikai feszültségek — negatív háttér a DAX, CAC és Euro Stoxx 50 számára. Részletes makrogazdasági naptár az egész hétre. Forrás: XTB Research, Bloomberg Financial Lp Részletes vállalati naptár az egész hétre. Forrás: XTB Research, Bloomberg Financial LP

