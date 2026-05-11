Reggeli összefoglaló: Irán békejavaslata „ELFOGADHATATLAN”; a piacok megroppantak ❗💥

Geopolitika — Irán/Hormuzi-szoros

Trump elutasította Irán válaszát a békejavaslatra, és a Truth Socialön közzétett bejegyzésében „TELJESEN ELFOGADHATATLANNAK” nevezte azt. Irán Pakisztánon keresztül egy ellenjavaslatot nyújtott be egy háromlépcsős terv alapján, amely megköveteli az Egyesült Államoktól — még mielőtt egyáltalán megkezdődnének a nukleáris fegyverekről szóló tárgyalások — a tengeri blokád megszüntetését, az iráni olajexport helyreállítását, a szankciók feloldását, a befagyasztott eszközök felszabadítását, Irán szuverenitásának elismerését a Hormuzi-szoros felett, valamint azt, hogy a libanoni tűzszünetet olyan vörös vonalként kezeljék, amelyet nem szabad átlépni. Washington ezzel szemben az ellenkező álláspontot képviseli: először nukleáris engedmények, minden más csak később.

Irán teljesen irrelevánsnak minősítette Trump reakcióját. A Tasnim állami kötődésű médiának nyilatkozó forrás szerint Trump elégedetlensége „természetesen jobb” — ami arra utal, hogy Teheránnak esze ágában sincs enyhíteni követelésein a nyilvános nyomás hatására. Az iráni állami média emellett hangsúlyozta az ország igényét a Hormuzi-szoros feletti szuverenitásra. A tárgyalások teljes összeomlásának veszélye jelentősen megnőtt.

Izrael és az Egyesült Államok fokozza retorikáját Irán nukleáris infrastruktúrájával kapcsolatban. Netanyahu miniszterelnök megerősítette, hogy Irán nukleáris anyagainak megsemmisítése továbbra is aktív katonai prioritás, miközben meg nem erősített jelentések szerint Trump személyesen tájékoztatta Netanyahut arról a szándékáról, hogy csapást mérjen iráni nukleáris létesítményekre. Ezen állítások egyikét sem erősítették meg független források, azonban terjedésük erősíti az eszkalálódó konfliktus narratíváját.

A globális gazdaság

Kína áprilisi inflációs adatai jelentősen meghaladták az előrejelzéseket, ezzel véget vetve 41 hónapnyi deflációnak. A PPI éves alapon 2,8%-kal emelkedett — ez 2022 júliusa óta a legmagasabb érték, és jóval meghaladja az 1,6%-os konszenzusos várakozást — míg a CPI 1,2% lett az éves várakozott 0,9%-kal szemben. A fő hajtóerő az iráni háború által kiváltott energiaköltség-emelkedés: az olaj, a gáz és a nemvasfémek árai rekordmagasságokat érnek el a kínai nagykereskedelmi piacokon.

A költségoldali infláció Kínában rossz hír a PBOC és a globális ellátási láncok számára. A beszerzési árindex 3,5%-kal emelkedett, létrehozva az eladási árakkal szembeni legnagyobb különbséget 2024 augusztusa óta — a gyártók profitmarzsai szűkülnek. Ez költségoldali, nem keresletvezérelt infláció, ami jelentősen csökkenti az agresszív monetáris lazítás lehetőségét a PBOC számára, amire a befektetők számítottak. Ugyanakkor növeli a stagfláció globális kockázatát, tekintettel arra, hogy Kína a világ legnagyobb gyára.

A PIMCO szerint az Iránhoz kapcsolódó olajsokk kizárta a Fed kamatcsökkentéseit, és ismét napirendre kerülhetnek a kamatemelések. A magasabb olajárak fokozzák az inflációt az Egyesült Államokban, ami erősíti a restriktív monetáris politikát. Ez fontos kontextus a globális eszközértékelések szempontjából ezen a héten.

A hét kulcsfontosságú amerikai makrogazdasági adatai: CPI-infláció és kiskereskedelmi értékesítések, valamint a Trump–Hszi-csúcstalálkozó Pekingben. Peking megerősítette Trump kínai látogatását május 13–15. között Hszi Csin-ping meghívására. A találkozó jelentősége tovább nő az iráni konfliktus globális energiakockázatokban betöltött központi szerepe miatt.

Nyersanyagok — olaj és gáz

Az olajárak jelentős emelkedéssel kezdték a hetet az amerikai–iráni diplomáciai patthelyzet hatására. A WTI több mint 5%-kal emelkedett. Szaúd-Arábia (Aramco) figyelmeztetett, hogy még ha a Hormuzi-szoros azonnal meg is nyílna, hónapokba telne, mire a piacok normalizálódnának — a kockázati prémium tehát strukturális, nem átmeneti.

Az Egyesült Királyság és Franciaország kedden 40 ország védelmi minisztereinek találkozóját hívja össze a Hormuzi-szoroson keresztüli hajózás helyreállításáról. Franciaország a Charles de Gaulle nukleáris meghajtású repülőgép-hordozót vezényelte a térségbe, míg az Egyesült Királyság a HMS Dragon rombolót küldte. Irán figyelmeztetett, hogy minden külföldi hadihajó „azonnali és határozott választ” fog kapni. Macron hangsúlyozta, hogy Franciaország soha nem tervezett műveletet a szoroson belül, és hogy a küldetést Iránnal koordinálják — ami kérdéseket vet fel a tervezett misszió tényleges hatókörével és hatékonyságával kapcsolatban.

Ázsiai piacok

Az ázsiai kereskedési szekció vegyes eredményekkel zárult. A Nikkei 225 körülbelül +0,9%-kal emelkedett; az ASX 200 (-0,8%) a globális kockázatok nyomása alá került.

A KOSPI az ázsiai szekció sztárja — több mint +4–5%-os emelkedéssel új történelmi csúcsokat ért el. A fő hajtóerő a technológiai szektor (félvezetők: Samsung, SK Hynix). A Korea Exchange aktiválta a sidecart (5 perces algoritmikus kereskedési szünetet) a KOSPI 200 határidős kontraktusainak 5%-os emelkedését követően. A 2026-os EPS-konszenzus módosítások az év eleje óta +265%-ot értek el a teljes piacra vetítve, illetve +42%-ot Samsung és SK Hynix nélkül.

Devizák (Forex)

Az USD erősödött a hét elején, amit a magasabb olajárak és a Trump által elutasított iráni javaslat miatti fokozott kockázatkerülés támogatott. A USDIDX (DXY) körülbelül +0,25%-kal emelkedett, míg az USDJPY közelíti a 157-es szintet. A kockázatosabb devizák között egyértelműen negatív nyitás látható: INR (-0,8%), THB (-0,8%), HUF (-0,8%), ILS (-0,5%).

A CNY (jüan) pozitívan emelkedett ki a többi feltörekvő piaci deviza közül. A jüan akár 0,2%-ot is erősödött a dollárral szemben, amit a vártnál erősebb kínai kereskedelmi és inflációs adatok támogattak (az export 14,1%-kal nőtt áprilisban). Ugyanakkor a PBOC a USD/CNY fixinget 6,8467-en állapította meg a piac által várt 6,7988-cal szemben — kissé gyengébben a vártnál, ami óvatos árfolyamkezelést jelez a jegybank részéről. A CHF volt a legerősebb a G10 devizák között, körülbelül +1,6%-ot erősödve a SEK-kel szemben.

Vállalatok

Az Apollo Global Management fontolgatja egy 3 milliárd dolláros hitelalap eladását (a WSJ szerint), a növekvő bedőlések és visszaváltási kérelmek nyomása alatt. Ez a magánhitelezési szektorban jelentkező feszültség korai jele — egy olyan szegmensé, amely 2022 után jelentősen nőtt, és érzékeny a magasabb kamatkörnyezetre, valamint a romló hitelminőségre stagflációs körülmények között.

A kínai autóeladások immár hetedik hónapja csökkennek, miközben az EV-exportok szárnyalnak. Az iráni sokk által kiváltott magas üzemanyagköltségek rontják a hagyományos autók belföldi keresletét, miközben növelik a kínai elektromos járművek globális exportját — a BYD és más márkák profitálnak a vásárlási preferenciák geopolitikai elmozdulásából.

Mire érdemes figyelni ma

A fő kockázati tényező az amerikai–iráni diplomáciai kapcsolatok további alakulása — az eszkaláció bármilyen jele (pl. katonai akció megerősítése nukleáris létesítmények ellen) az olajárak kilövését és a részvénypiacok gyengülését okozhatja. Kedden 40 védelmi miniszter találkozik a Hormuzi-szoros ügyében — érdemes figyelni a nyilatkozatokat.

Az amerikai CPI-adatok és a kiskereskedelmi értékesítések ezen a héten alakítani fogják a Fed körüli narratívát; a PIMCO már most jelzi, hogy a kamatcsökkentések lekerültek a napirendről.

A Trump–Hszi-csúcstalálkozó (május 13–15.) — potenciális game changer a kereskedelem, a szankciók és az iráni helyzet szempontjából; a piacok előre pozicionálják magukat.

Az európai piacok várhatóan nyomás alatt nyitnak: magasabb energiaárak, gyengébb globális hangulat, geopolitikai feszültségek — negatív háttér a DAX, CAC és Euro Stoxx 50 számára (EU50 futures -0,51%).