Gazdasági naptár: Amerikai kiskereskedelmi forgalom és munkanélküli segélykérelmek a piac figyelmének középpontjában

Az Atlanti-óceán mindkét partján emelkednek a részvényindexek; az US100 0,8%-ot, a DE40 0,4%-ot erősödött.

Az amerikai kiskereskedelmi forgalom a pénzügyi piacok középpontjában

A brit GDP és ipari termelés az előrejelzések alatt; Németországban kissé magasabb decemberi végleges fogyasztói árindex

A mai kereskedést ismét a bikák diktálják, az európai indexek emelkedéssel nyitnak, amit a technológiai szektor optimizmusa támogat, amit a vezető globális chipgyártó TSMC (TSM.US) erős negyedéves eredményei is alátámasztanak. A piacok figyelme elsősorban a kiskereskedelmi forgalomra irányul majd, bármit is mutatnak az adatok, úgy tűnik, hogy nehéz lesz lerázni a pozitív hangulatot. Több vállalat is eredményt mutat majd be, az amerikai pénzügyi szektorból és a biztosítási óriás, a DJIA-ban jegyzett UnitedHealth Group (UHG.US).

Gazdasági naptár

14:30 – USA, kiskereskedelmi forgalom h/h. 0,6% vs. 0,7% előrejelzés

14:30 – USA, alapvető kiskereskedelmi forgalom h/h. 0,5% vs. 0,2% előrejelzés

14:30 – USA, segélykérelmek. 210 ezer előrejelzés vs. 201 ezer korábban

14:30 – USA, Philly Fed regionális index. -5 vs -16,4 korábban

14:30 – USA, exportárak. 0,1% előrejelzés vs. 0% előző

16:00 – USA, Üzleti készletek. 0,1% előrejelzés vs. 0,1% korábban

16:30 – USA, gázkészletek az EIA szerint. Várakozások: -259 milliárd (bcf) vs. -40 bcf előzőleg

Központi bankárok beszédei

10:00 – ECB Patsalides, EKB

18:30 – BoC Gravelle, BoC

21:00 – ECB Panetta, EKB

Pénzügyi eredmények

Bank of America, Morgan Stanley, United Health Group