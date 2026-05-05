Gazdasági naptár: az amerikai szolgáltatási ISM-index és a JOLTS-jelentés a figyelem középpontjában

A mai gazdasági naptár középpontjában az amerikai adatok állnak – az álláshelyek száma (JOLTS), amely pontosabb képet ad a márciusi munkaerőpiaci dinamikáról, valamint ami a legfontosabb, az ISM szolgáltatási jelentés, ahol a piac enyhe havi visszaesést vár, miközben az árkomponens továbbra is nagyon magas szinten marad.

Gazdasági naptár

7:30 – RBA alapkamat és közlemény – kamatláb: 4,35% (várt: 4,35%, előző: 4,10%). A döntés megfelelt a várakozásoknak; a piacok most a közleményt elemzik a további szigorításra és az inflációs kilátásokra utaló jelek miatt.

9:30 – Svájc CPI éves – várt: 0,6% év/év, előző: 0,3%. Az infláció gyorsulása várható, bár globálisan továbbra is alacsony.

9:30 – Svájc CPI havi – várt: 0,3% hó/hó, előző: 0,2%. Mérsékelt rövid távú áremelkedési nyomás visszatérését jelzi.

9:30 – Svájc mag CPI éves – várt: 0,5% év/év, előző: 0,4%. A maginfláció továbbra is visszafogott, ami korlátozza az SNB-re nehezedő nyomást.

9:45 – Francia költségvetési egyenleg – előző: -32,12 milliárd €. Nincs előrejelzés; fontos az euróövezet fiskális stabilitásának megítéléséhez.

15:30 – USA külkereskedelmi mérleg – várt: -69,5 milliárd $, előző: -57,3 milliárd $. A nagyobb hiány nyomást gyakorolhat az USD-re.

15:30 – Kanada külkereskedelmi mérleg – várt: -2,5 milliárd C$, előző: -5,74 milliárd C$. A javulás támogathatja a kanadai dollárt.

15:55 – USA Redbook éves – előző: 7,7%. Az amerikai fogyasztói aktivitás valós idejű mutatója.

16:45 – USA S&P szolgáltatási PMI végleges – várt: 51,3, előző: 51,3. Stabilizációt jelez a szolgáltatási szektorban.

16:45 – USA S&P kompozit PMI végleges – várt: 52,1, előző: 52,0. Enyhe javulás az összgazdasági aktivitásban.

17:00 – USA JOLTS álláshelyek száma – várt: 6,85M, előző: 6,882M. Stabil munkaerő-keresletet jelez; kulcsindikátor a Fed számára.

17:00 – USA ISM szolgáltatási PMI – várt: 53,7, előző: 54,0. Enyhe csökkenés várható, de a szektor továbbra is növekedési tartományban marad.

17:00 – USA új lakáseladások – várt: 0,652M, előző: 0,587M. A lakáspiaci kereslet élénkülése várható.

17:00 – USA új lakáseladások hó/hó – várt: 3,0%, előző: -17,6%. Erős visszapattanás a korábbi jelentős visszaesés után.

17:00 – USA ISM szolgáltatási árak – előző: 70,7. A magas szint tartós inflációs nyomást jelez.

17:00 – USA ISM szolgáltatási foglalkoztatás – előző: 45,2. 50 alatt, ami csökkenést jelez a szolgáltatási foglalkoztatásban.

17:00 – USA ISM szolgáltatási új megrendelések – előző: 60,6. Erős keresleti komponens támogatja a szektort.

Jegybanki felszólalók

8:30 – RBA sajtótájékoztató (folyamatban)

11:00 – EKB, Panetta

17:00 – Fed, Bowman

18:40 – EKB, Lane

19:30 – Fed, Barr

Gyorsjelentések

13:45 – Pfizer Q1 2026

14:00 – PayPal Q1 2026

23:15 – AMD Q1 2026

23:50 – Super Micro 2026 pénzügyi Q3

