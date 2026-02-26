Gazdasági naptár: Az USA-Irán tárgyalások a középpontban Genfben

A mai európai kereskedési szakasz várhatóan nyugodt lesz, mivel nem érkeznek jelentős makrogazdasági publikációk. A piac figyelme így a genfi amerikai–iráni nukleáris tárgyalások harmadik fordulójára irányul, amelyet az eszkaláció elkerülésének utolsó esélyeként tartanak számon. Az amerikai szakaszban a munkanélküli-segély kérelmek adatai lesznek a legfontosabbak, bár a várakozásokhoz közeli számok vélhetően nem gyakorolnak jelentős piaci hatást. A befektetők figyelmét felkelthetik továbbá az European Central Bank és a Bank of England képviselőinek beszédei is. 10:30 🇪🇺 Az EKB elnökének, Christine Lagarde beszéde 12:00 🇪🇺 Fogyasztói bizalom (február): előrejelzés -12,2; előző -12,2 12:00 🇪🇺 Gazdasági hangulatindex (február): előrejelzés 99,4; előző 99,8 12:00 🇪🇺 Üzleti klíma (február): előrejelzés 7,2; előző 7,5 12:00 🇪🇺 Szolgáltatói szektor hangulata (február): előrejelzés -6,8; előző -6,1 12:20 🇬🇧 A Bank of England képviselőjének, Sarah Breeden Lombardelli beszéde (nincs előrejelzés) 15:30 🇺🇸 Folyamatos munkanélküli-segély kérelmek száma (február 13.): előrejelzés 1,869 millió; előző 1,860 millió 15:30 🇺🇸 Új munkanélküli-segély kérelmek négyhetes átlaga (február 20.): előrejelzés 219 000; előző 219 000 15:30 🇺🇸 Új munkanélküli-segély kérelmek száma (február 20.): előrejelzés 216 000; előző 206 000 17:00 🇺🇸 Folyó fizetési mérleg (Q4): előrejelzés -9,68 milliárd; előző -7,70 milliárd 17:30 🇺🇸 EIA földgázkészlet-változás (február 20.): előrejelzés -144 milliárd; előző -144 milliárd 18:00 🇺🇸 Kansas Fed feldolgozóipari aktivitás (február): előrejelzés -2; előző -2

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.