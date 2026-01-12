Gazdasági naptár: Csendes kezdete egy érdekes hétnek

Ez azt követően történik, hogy pert indítottak Jerome Powell, a Fed jelenlegi elnöke ellen, ami ismét a központi bank függetlenségét érinti.

Legfontosabb tudnivalók A határidős ügyletek az európai kereskedés mai alacsonyabb nyitására utalnak.

Ez azt követően történik, hogy pert indítottak Jerome Powell, a Fed jelenlegi elnöke ellen, ami ismét a központi bank függetlenségét érinti.

A mai kereskedés naptárában nem szerepelnek jelentős makrogazdasági publikációk.

A pénzügyi piacokon a hétfői kereskedési nap érdekes kezdést mutat, bár nem a mára tervezett makrogazdasági adatközlések miatt. A hétvégét követően a piacok figyelme egyszerre irányul geopolitikai eseményekre – elsősorban Grönlandra és Iránra összpontosítva –, valamint monetáris kérdésekre, amelyeket az amerikai jegybank elnöke, Jerome Powell ellen benyújtott keresetek határoznak meg. Az események alakulása azt eredményezi, hogy a nemesfémek és az úgynevezett „menedékvaluták” ma kifejezetten jól teljesítenek. Ezzel szemben az amerikai és európai indexekre fókuszáló határidős kontraktusok értéke csökken. A befektetők a hét későbbi részében esedékes publikációkra várnak (az amerikai CPI-adatokra és a Wall Street-i bankok 2025 negyedik negyedéves eredményeire). Ma úgy tűnik, hogy a piacokat elsősorban a beérkező, eseti jellegű információk fogják mozgatni.



