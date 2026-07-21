Gazdasági naptár: Erős adatok az Egyesült Királyság munkaerőpiacáról, a német ZEW-index a figyelem középpontjában

Legfontosabb tudnivalók Az brit munkaerőpiaci adatok a várakozásoknál kedvezőbbek lettek.

Ma a német ZEW gazdasági hangulatfelmérés áll a figyelem középpontjában.

A 3M, a Charles Schwab és a General Motors közzéteszi negyedéves eredményeit.

A mai makrogazdasági naptár viszonylag eseményszegény, a nap legfontosabb adatközlése várhatóan a német ZEW gazdasági hangulatindex lesz. Eközben a legfrissebb brit munkaerőpiaci adatok meglepően erős képet festettek, ami arra utal, hogy a foglalkoztatási helyzet a magas kamatkörnyezet ellenére is stabil maradt. A foglalkoztatás növekedése jóval felülmúlta a várakozásokat, a munkanélküliek számának emelkedése lényegesen kisebb volt a prognózisnál, a munkanélküliségi ráta pedig 4,9%-on maradt. Bár a bérek növekedése kissé elmaradt a várakozásoktól, az összkép továbbra is azt mutatja, hogy az Egyesült Királyság munkaerőpiaca erős. Gazdasági naptár 08:00 – Egyesült Királyság Foglalkoztatás változása (május): -4 ezer , a várt -8 ezer és az előző +2 ezer után.

, a várt és az előző után. Munkanélküliségi ráta: 4,9% , megegyezett a várakozásokkal (4,9%), és változatlan maradt az előző havi értékhez képest.

, megegyezett a várakozásokkal (4,9%), és változatlan maradt az előző havi értékhez képest. Munkanélküliek számának változása: 6,7 ezer , szemben a várt 29,4 ezerrel , illetve az előző 31,2 ezerrel .

, szemben a várt , illetve az előző . Foglalkoztatás változása (3 havi átlag): 147 ezer , a várt 80 ezer és az előző 100 ezer után.

, a várt és az előző után. Átlagos heti keresetek (éves alapon): 4,3% , elmaradva a 4,5%-os várakozástól és az előző 4,4%-tól .

, elmaradva a várakozástól és az előző . Átlagos heti keresetek (bónuszok nélkül, éves alapon): 3,4%, megegyezett a várakozásokkal és az előző havi adattal. 08:00 – Svájc Kereskedelmi mérleg: 5,224 milliárd svájci frank, az előző 6,110 milliárd frank után (piaci konszenzus nem állt rendelkezésre). 10:00 – Euróövezet EKB Banki Hitelezési Felmérés 11:00 – Németország ZEW gazdasági hangulatindex: várakozás 15,3 , előző 10,5 .

várakozás , előző . ZEW aktuális helyzetindex: várakozás -77,7, előző -81,0. 11:00 – Euróövezet ZEW gazdasági hangulatindex: előző érték 9,5. 14:15 – Egyesült Államok ADP heti foglalkoztatási változás: előző 19,75 ezer. 22:30 – Egyesült Államok API heti olajkészlet-jelentés Benzinkészletek: +8,2% (előző) Desztillátumkészletek: -1,664 millió hordó (előző) Cushing készletek: +2,3 millió hordó (előző) Nyersolajkészletek: -0,564 millió hordó (előző)

Gyorsjelentési naptár Magyar idő szerint körülbelül 18:30-kor (12:30 ET) teszi közzé 2026 második negyedéves eredményeit: General Motors

3M

Charles Schwab GBPUSD grafikon (D1 idősík) A brit font erősödött a kedvező munkaerőpiaci adatok közzétételét követően, és jelenleg az 1,3440 környékén húzódó 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA50) felé közelít. Amennyiben az árfolyam tartósan 1,3500 fölé emelkedik, az egy erősebb emelkedő trend kezdetét jelezheti. Ezzel szemben az 1,3420-as szint továbbra is fontos támaszként szolgálhat. Forrás: xStation 5

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