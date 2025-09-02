Gazdasági naptár: Eurózóna infláció, Amerikai feldolgozóipari ISM (02.09.2025)

A szeptember váratlanul a kereskedelmi kérdések visszatérésével és a szövetségi fellebbviteli bíróság döntése körüli felfordulással kezdődött, amely megerősítette az eredeti döntést, amely szerint Donald Trump kölcsönös vámjai jogellenesek. Az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé kerül. Míg a vámok felfüggesztése potenciális megtakarítást jelentene az exportőrök számára, maga a bizonytalanság visszatérése lelassíthatja az üzleti tevékenység egy részét, mivel a vállalatok a nagyobb projektek folytatása előtt tisztánlátásra várnak. Kedden azonban kulcsfontosságú makrogazdasági közlemények versengenek majd a befektetők figyelméért, amelyek különösen fontosak az amerikai és európai indexek, valamint az EURUSD volatilitása szempontjából. Európában az eurózóna inflációs adataira várunk , amelyek megerősíthetik az EKB döntését a további lazítás leállításáról. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Az Egyesült Államokban az ISM és a PMI feldolgozóipari jelentések kerülnek publikálásra, a foglalkoztatási alindex pedig fontos szerepet játszik a közelgő munkaerő-piaci adatok előtti hangnem meghatározásában. Az olajpiaci volatilitást Trump mai beszéde is befolyásolhatja , amennyiben kitér Ukrajnára vagy az orosz olajat vásárlókkal szembeni szankciókra. Gazdasági naptár a mai napra: 09:00, Spanyolország - Augusztusi munkaerő-piaci adatok: Spanyolországban a munkanélküliségi ráta változása: előrejelzés 14,2K; előző -1,4K 11:00, Eurózóna - Augusztusi inflációs adatok: Energia és élelmiszer nélküli HICP: előző -0,1% h/h

HICP energia és élelmiszer nélkül: előző 2,4% é/é

CPI: előző 0,0% h/h

CPI: előrejelzés 2,1% é/é; előző 2,0% é/é

Magvető CPI: előző -0,2% h/h

Magvető CPI: előrejelzés 2,2% é/é; előző 2,3% é/é 15:45, Egyesült Államok - Augusztusi PMI jelentés: Manufacturing PMI: előrejelzés 53,3; előző 49,8 16:00, Egyesült Államok - ISM augusztusi adatok: ISM feldolgozóipari index: előrejelzés 65,1; előző 64,8

ISM feldolgozóipari index: előrejelzés 49,0; előző 48,0

ISM feldolgozóipari új megrendelések indexe: előző 47,1

ISM feldolgozóipari foglalkoztatási index: előző 43,4 16:00, Egyesült Államok - Júliusi inflációs adatok: Építőipari kiadások: előrejelzés -0,1% h/h; előző -0,4% h/h 16:00, Egyesült Államok - Augusztusi összesített járműeladások: Előző 16,40M 19:00, Egyesült Államok - GDP-adatok: Atlanta Fed GDPNow modell (Q3): előrejelzés 3,5%; előző 3,5% 19:00, Egyesült Államok - 52 hónapos kincstárjegyek aukciója: Előző 3,760% 20:00, Egyesült Államok - Donald Trump elnök beszéde.

