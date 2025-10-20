A nap chartja: JP225 (20.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók Nikkei-rekord: A japán Nikkei 225 index újabb rekordot döntött, több mint 3% -kal, 49 000 pont fölé emelkedett, amit a politikai stabilizáció reménye ösztönzött.

A japán Nikkei 225 készpénzindex ma több mint 3%-kal emelkedett, meghaladva a 49 000 pontot, és újabb történelmi rekordot állítva fel, az október elején elért korábbi csúcsot követően. A mozgás közvetlen reakció a japán politikai patthelyzet végének reményére. A szélesebb Topix index is 2%-os emelkedést regisztrált, elsősorban az elektronikai és pénzügyi szektorok motiválta. A fent említett emelkedést főként a koalíciós tárgyalások lezárásával kapcsolatos várakozások ösztönzik. A Liberális Demokrata Párt (LDP) készen áll a koalíciós megállapodás aláírására a Japán Innovációs Párttal (Ishin). Az új kormány miniszterelnöke várhatóan a jelenlegi LDP-vezető, Sanae Takaichi lesz, aki növekedéspárti nézeteiről ismert, amelyek a közelmúltban a japán hozamok meredek emelkedéséhez és a jen gyengüléséhez vezettek, mivel jelentős adósságkibocsátásra lehet számítani a megnövekedett kiadások finanszírozása érdekében. Politikai stabilizáció és a „Takaichi-kereskedelem” Az LDP és az Ishin széles körű megállapodásra jutott, és a koalíciós szerződés aláírására ma kerül sor. Takaichi, mint az LDP vezetője, az Ishin tagok támogatásával gyakorlatilag biztosan megkapja a miniszterelnöki posztot. A kormány jóváhagyásáról szóló szavazásra holnap kerül sor. A gazdaságélénkítő politika valószínűsége a kötvények további eladásához, részvényvásárlásokhoz és a jen újabb, bár enyhe gyengüléséhez vezet. Ezzel szemben az USDJPY az elmúlt néhány kereskedési napon jelentősen visszahúzódott, és 150 és 151 között stabilizálódott. Az LDP vezetői kampánya során Takaichi olyan terveket népszerűsített, amelyek a stratégiai iparágakra, többek között a védelemre, a technológiára, a kiberbiztonságra és az atomenergiára fordított kormányzati kiadások növelését célozzák. Technikai helyzet a JP225-ön A JP225 idén 25%-os nyereséget ért el, és a növekedés üteme a közelmúltban felgyorsult, ami nem teljesen indokolt a devizaárfolyamok alakulása alapján. Mindazonáltal újra felmerült a carry trade visszatérésének kérdése, még a japán kamatemelések kockázata ellenére is. Érdekes módon a japán nyereség a közelmúltban nagyobb volt, mint a Wall Street-i. A JP225 következő erős ellenállási szintjei 50 000 pont és 51 000 pont, az utóbbi egybeesik az év eleje óta tartó csökkenés 200,0-s kiterjesztésével. A támasz a 161,8-as kiterjesztésnél, 47 000 pont körül található.

