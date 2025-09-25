Gazdasági naptár: Fed-előadók és az amerikai GDP második negyedéve

A mai gazdasági naptár meglehetősen érdekes. A nap második felében a Fed tisztviselőinek (összesen hét) beszédét halljuk, köztük Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly és Schmid beszédét. A piac elemezni fogja a megjegyzéseiket, hogy a közelgő októberi és decemberi ülésekkel kapcsolatos nyomokat keressen. Eközben megkapjuk a második negyedéves amerikai GDP-jelentést, a tartós fogyasztási cikkek megrendeléseit és a munkanélküliek kérelmeit is. A nap részletes naptára: Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése 09:30, Svájc – Az SNB decemberi kamatdöntése (Q3): 0,00%; előző 0,00%; 10:00, Svájc – SNB sajtótájékoztató 14:30, Egyesült Államok – GDP adatok: negyedév: GDP (Q2): előrejelzés 3,3% Q/Q; előző -0,5% Q/Q;

GDP értékesítés (Q2): előrejelzés 6,8%; előző -3,1%;

Reálfogyasztási kiadások (Q2): előrejelzés 1,6%; előző 0,5%;

PCE árak (Q2): előrejelzés 2,0%; előző 3,7%;

Mag PCE árak (Q2): előrejelzés 2,50%; előző 3,50%; 14:30, Egyesült Államok – Foglalkoztatási adatok: Előrejelzés: 233K; előző 231K;

Folyamatos munkanélküliségi kérelmek: előrejelzés: 1,930K; előző 1,920K;

4 hetes munkanélküli kérelmek átlaga: előző 240,00K; 14:30, Amerikai Egyesült Államok – Augusztusi kereskedelmi mérleg adatok: Előrejelzés: -95,70B; előző -103,60B; 14:30, Egyesült Államok – Tartós fogyasztási cikkek augusztusra: Tartós fogyasztási cikkek megrendelései: előrejelzés -0,1% h/h; előző 1,1% h/h;

Árurendelések nem védelmi célú termékek nélkül: előrejelzés -0,1% h/h; előző 1,1% h/h;

Tartós fogyasztási cikkek a védelem nélkül: előző -2,5% h/h;

Tartós fogyasztási cikkek megrendelései: előrejelzés -0,3% h/h; előző -2,8% h/h; 15:00, Amerikai Egyesült Államok – Schmid, Fed 15:00, Egyesült Államok – FOMC tag Williams beszél 16:00, Egyesült Államok – FOMC tag Bowman beszél 19:00, Egyesült Államok – Barr, a Fed felügyeleti alelnöke beszél

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.