Gazdasági naptár: Fed-előadók és az amerikai GDP második negyedéve

8:18 2025. szeptember 25.

A mai gazdasági naptár meglehetősen érdekes. A nap második felében a Fed tisztviselőinek (összesen hét) beszédét halljuk, köztük Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly és Schmid beszédét. A piac elemezni fogja a megjegyzéseiket, hogy a közelgő októberi és decemberi ülésekkel kapcsolatos nyomokat keressen. Eközben megkapjuk a második negyedéves amerikai GDP-jelentést, a tartós fogyasztási cikkek megrendeléseit és a munkanélküliek kérelmeit is.

A nap részletes naptára:

09:30, Svájc – Az SNB decemberi kamatdöntése (Q3):

  • 0,00%; előző 0,00%;

10:00, Svájc – SNB sajtótájékoztató

14:30, Egyesült Államok – GDP adatok:

  • negyedév: GDP (Q2): előrejelzés 3,3% Q/Q; előző -0,5% Q/Q;
  • GDP értékesítés (Q2): előrejelzés 6,8%; előző -3,1%;
  • Reálfogyasztási kiadások (Q2): előrejelzés 1,6%; előző 0,5%;
  • PCE árak (Q2): előrejelzés 2,0%; előző 3,7%;
  • Mag PCE árak (Q2): előrejelzés 2,50%; előző 3,50%;

14:30, Egyesült Államok – Foglalkoztatási adatok:

  • Előrejelzés: 233K; előző 231K;
  • Folyamatos munkanélküliségi kérelmek: előrejelzés: 1,930K; előző 1,920K;
  • 4 hetes munkanélküli kérelmek átlaga: előző 240,00K;

14:30, Amerikai Egyesült Államok – Augusztusi kereskedelmi mérleg adatok:

  • Előrejelzés: -95,70B; előző -103,60B;

14:30, Egyesült Államok – Tartós fogyasztási cikkek augusztusra:

  • Tartós fogyasztási cikkek megrendelései: előrejelzés -0,1% h/h; előző 1,1% h/h;
  • Árurendelések nem védelmi célú termékek nélkül: előrejelzés -0,1% h/h; előző 1,1% h/h;
  • Tartós fogyasztási cikkek a védelem nélkül: előző -2,5% h/h;
  • Tartós fogyasztási cikkek megrendelései: előrejelzés -0,3% h/h; előző -2,8% h/h;

15:00, Amerikai Egyesült Államok – Schmid, Fed

15:00, Egyesült Államok – FOMC tag Williams beszél

16:00, Egyesült Államok – FOMC tag Bowman beszél

19:00, Egyesült Államok – Barr, a Fed felügyeleti alelnöke beszél

 

 

