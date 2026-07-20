Gazdasági naptár: Inflációs nyomás Németországban és Kanadában, valamint a lengyel gazdasági adatcsomag

A Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültségek továbbra is meghatározzák a piaci hangulatot: az iráni célpontok elleni amerikai csapásokról szóló hírek a Brent típusú kőolaj árát ismét a 90 dolláros hordónkénti szint fölé emelték. Ezzel párhuzamosan az amerikai technológiai szektorban folytatódó korrekció óvatos kereskedést eredményez az európai részvénypiacokon, miközben továbbra is támogatja az amerikai dollár erősödését.

A mai makrogazdasági naptár középpontjában a fontos inflációs mutatók és reálgazdasági adatok állnak. A befektetők kiemelt figyelemmel követik a német termelői árindexet (PPI), valamint a lengyel termelői árakat és ipari termelési adatokat, míg a nap legfontosabb eseménye a kanadai fogyasztói árindex (CPI) publikálása lesz. Ezek az adatok fokozott volatilitást válthatnak ki a CAD devizapárokban, az európai részvényindexekben és a kötvénypiacokon.

Fontosabb ázsiai események

A Kínai Népi Bank (PBoC) változatlanul hagyta az egyéves és az ötéves hitelreferencia-kamatot (LPR), amelyek rendre 3,00%-on, illetve 3,50%-on maradtak, összhangban a piaci várakozásokkal.

Új-Zéland júniusi külkereskedelmi mérlege 23 millió új-zélandi dollár többletet mutatott, ami jelentősen elmaradt a 250 millió dolláros konszenzustól.

Japánban a Marine Day nemzeti ünnep miatt szünetelt a kereskedés.

Mai makrogazdasági naptár

08:00 – Németország

Termelői árindex (PPI) havi alapon, június

Konszenzus: 0,3% | Előző: -0,2%

08:00 – Németország

Termelői árindex (PPI) éves alapon, június

Konszenzus: 2,2% | Előző: 1,9%

09:30 – Lengyelország

Ipari termelés éves alapon, június

Konszenzus: 4,1% | Előző: 7,2%

09:30 – Lengyelország

Termelői árindex (PPI) éves alapon, június

Konszenzus: 2,4% | Előző: 1,6%

09:30 – Lengyelország

Építőipari termelés éves alapon, június

Konszenzus: 3,9% | Előző: 5,0%

09:30 – Lengyelország

Átlagos vállalati bruttó bérek éves alapon, június

Konszenzus: 5,8% | Előző: 5,6%

09:30 – Lengyelország

Vállalati foglalkoztatottság éves alapon, június

Konszenzus: -0,9% | Előző: -0,9%

14:30 – Kanada

Fogyasztói árindex (CPI) havi alapon, június

Konszenzus: 1,0% | Előző: -0,2%

14:30 – Kanada

Fogyasztói árindex (CPI) éves alapon, június

Konszenzus: 3,2% | Előző: 2,9%

16:00 – Egyesült Államok

Conference Board vezető gazdasági index, június

Konszenzus: 0,1% | Előző: -0,1%

Gyorsjelentési naptár

Piacnyitás előtt

Ryanair Holdings

Piaczárás után

Crown Holdings

Steel Dynamics

Zions Bancorporation

W.R. Berkley

3 piac, amelyet érdemes figyelni

USD/CAD – A kanadai inflációs adatok jelentik a legfontosabb mozgatórugót a kanadai dollár számára, mivel közvetlenül befolyásolják a Bank of Canada jövőbeli monetáris politikájával kapcsolatos piaci várakozásokat.

DAX (DE40) – A német termelői árindex, valamint a szélesebb európai makrogazdasági adatok meghatározó szerepet játszhatnak a német részvénypiac és az európai indexek hangulatának alakulásában.

Brent kőolaj (OIL) – A Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültségek jelentős geopolitikai kockázati prémiumot építenek az olajárba, ami továbbra is magas volatilitást eredményezhet a globális energiapiacokon.