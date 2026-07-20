Gazdasági naptár: Inflációs nyomás Németországban és Kanadában, valamint a lengyel gazdasági adatcsomag

A Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültségek továbbra is meghatározzák a piaci hangulatot: az iráni célpontok elleni amerikai csapásokról szóló hírek a Brent típusú kőolaj árát ismét a 90 dolláros hordónkénti szint fölé emelték. Ezzel párhuzamosan az amerikai technológiai szektorban folytatódó korrekció óvatos kereskedést eredményez az európai részvénypiacokon, miközben továbbra is támogatja az amerikai dollár erősödését.
A mai makrogazdasági naptár középpontjában a fontos inflációs mutatók és reálgazdasági adatok állnak. A befektetők kiemelt figyelemmel követik a német termelői árindexet (PPI), valamint a lengyel termelői árakat és ipari termelési adatokat, míg a nap legfontosabb eseménye a kanadai fogyasztói árindex (CPI) publikálása lesz. Ezek az adatok fokozott volatilitást válthatnak ki a CAD devizapárokban, az európai részvényindexekben és a kötvénypiacokon.
Fontosabb ázsiai események
A Kínai Népi Bank (PBoC) változatlanul hagyta az egyéves és az ötéves hitelreferencia-kamatot (LPR), amelyek rendre 3,00%-on, illetve 3,50%-on maradtak, összhangban a piaci várakozásokkal.
Új-Zéland júniusi külkereskedelmi mérlege 23 millió új-zélandi dollár többletet mutatott, ami jelentősen elmaradt a 250 millió dolláros konszenzustól.
Japánban a Marine Day nemzeti ünnep miatt szünetelt a kereskedés.
Mai makrogazdasági naptár
08:00 – Németország
- Termelői árindex (PPI) havi alapon, június
Konszenzus: 0,3% | Előző: -0,2%
08:00 – Németország
- Termelői árindex (PPI) éves alapon, június
Konszenzus: 2,2% | Előző: 1,9%
09:30 – Lengyelország
- Ipari termelés éves alapon, június
Konszenzus: 4,1% | Előző: 7,2%
09:30 – Lengyelország
- Termelői árindex (PPI) éves alapon, június
Konszenzus: 2,4% | Előző: 1,6%
09:30 – Lengyelország
- Építőipari termelés éves alapon, június
Konszenzus: 3,9% | Előző: 5,0%
09:30 – Lengyelország
- Átlagos vállalati bruttó bérek éves alapon, június
Konszenzus: 5,8% | Előző: 5,6%
09:30 – Lengyelország
- Vállalati foglalkoztatottság éves alapon, június
Konszenzus: -0,9% | Előző: -0,9%
14:30 – Kanada
- Fogyasztói árindex (CPI) havi alapon, június
Konszenzus: 1,0% | Előző: -0,2%
14:30 – Kanada
- Fogyasztói árindex (CPI) éves alapon, június
Konszenzus: 3,2% | Előző: 2,9%
16:00 – Egyesült Államok
- Conference Board vezető gazdasági index, június
Konszenzus: 0,1% | Előző: -0,1%
Gyorsjelentési naptár
Piacnyitás előtt
- Ryanair Holdings
Piaczárás után
- Crown Holdings
- Steel Dynamics
- Zions Bancorporation
- W.R. Berkley
3 piac, amelyet érdemes figyelni
USD/CAD – A kanadai inflációs adatok jelentik a legfontosabb mozgatórugót a kanadai dollár számára, mivel közvetlenül befolyásolják a Bank of Canada jövőbeli monetáris politikájával kapcsolatos piaci várakozásokat.
DAX (DE40) – A német termelői árindex, valamint a szélesebb európai makrogazdasági adatok meghatározó szerepet játszhatnak a német részvénypiac és az európai indexek hangulatának alakulásában.
Brent kőolaj (OIL) – A Közel-Keleten fokozódó geopolitikai feszültségek jelentős geopolitikai kockázati prémiumot építenek az olajárba, ami továbbra is magas volatilitást eredményezhet a globális energiapiacokon.
A nap chartja: USDJPY – A dollár újabb győzelmet aratott, de Tokió már készül a válaszlépésre
BREAKING: Lassul a német termelői árindex (PPI). Az ipari szektorban enyhülnek az árnyomások
Reggeli összefoglaló: Az olaj ára ismét 90 dollár fölé emelkedett, miközben a kínai mesterséges intelligencia nyomást gyakorol a technológiai részvényekre
EURUSD: A Fed ellenállása továbbra is támaszt nyújt a dollárnak a gyengébb inflációs adatok ellenére is
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.