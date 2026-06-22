Gazdasági naptár: Kanada fogyasztói árindexe kerül a figyelem középpontjába 💡

Az európai indexek enyhe emelkedéssel indítják a reggelt Az európai részvényindexek ma reggel mérsékelt vételi hangulatban kezdték a kereskedést, figyelmen kívül hagyva a hétvégén felmerült geopolitikai kockázatok egy részét. A német DAX (DE40) 25 182 ponton (+0,07%) kereskedik, a francia CAC40 (FRA40) +0,14%-kal 8 441 pontra emelkedett, míg a szélesebb Euro Stoxx 50 +0,22%-kal 6 325 ponton áll. Az olasz FTSE MIB (ITA40, +0,11%) és a svájci SMI (SUI20, +0,22%) szintén jól teljesít, ami arra utal, hogy a befektetők a Hormuzi-szoros újranyitását és az előzetes amerikai–iráni megállapodást egyértelműen pozitív jelzésként értékelik a piaci hangulat szempontjából. Mai gazdasági naptár A nap első fele viszonylag eseménytelenül telt. A legfontosabb adatközlések és események: 03:00 – Kína 1 éves hitelreferencia-kamatláb (LPR): 3,00% – a várakozásoknak és az előző értéknek megfelelően

– a várakozásoknak és az előző értéknek megfelelően 5 éves hitelreferencia-kamatláb (LPR): 3,50% – változatlan 09:30 – Lengyelország Bérek éves alapon (május): várakozás 6,0% , előző 5,4%

, előző Kiskereskedelmi értékesítés éves alapon (május): várakozás 5,3%, előző 2,8% 13:00 Beszédet tart Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke 14:30 – Kanada CPI (infláció) éves alapon, május: várakozás 3,0% , előző 2,8%

, előző CPI havi alapon, május: várakozás 0,8%, előző 0,4% Ez a nap egyik legfontosabb makrogazdasági eseménye. 14:30 – Beszédet tart az EKB elnöke 15:00 – Beszédet tart Christopher Waller, a Fed döntéshozó testületének tagja Mire figyel a piac? A kanadai inflációs adat fontos jelzés lehet a globális inflációs trendekről és a jegybanki kamatpályákról.

Az EKB és a Fed képviselőinek megszólalásai befolyásolhatják a kamatvárakozásokat.

A befektetői hangulatot továbbra is az amerikai–iráni tárgyalások fejleményei és a Hormuzi-szoros helyzete alakítja.

Az európai piacok jelenleg azt árazzák, hogy az energiapiaci ellátási kockázatok rövid távon enyhültek, ami támogatja a részvényeket és mérsékli az olajárakra nehezedő felfelé mutató nyomást. Vállalati gyorsjelentések ezen a héten Ezen a héten a gyorsjelentési szezon néhány kulcsfontosságú vállalati eredmény köré összpontosul: Kedd (június 23.) FedEx (várt EPS: 5,96 az előző 6,07-hez képest; árbevétel: 23,54 milliárd USD az előző 22,2 milliárd USD után) – az eredményeket ma este teszik közzé. Kiemelten fontos jelentés, mivel a globális logisztikai szektor állapotának egyik legjobb indikátora.

(várt EPS: 5,96 az előző 6,07-hez képest; árbevétel: 23,54 milliárd USD az előző 22,2 milliárd USD után) – az eredményeket ma este teszik közzé. Kiemelten fontos jelentés, mivel a globális logisztikai szektor állapotának egyik legjobb indikátora. Carnival (EPS: 0,46 az előző 0,35-höz képest) Szerda (június 24.) Micron Technology ⭐ – kulcsfontosságú jelentés az egész félvezetőipar számára (várt EPS: 10,81 az egy évvel korábbi 1,91-hez képest; árbevétel: 22,51 milliárd USD az egy évvel korábbi 9,3 milliárd USD után). Az eredményeket ma este teszik közzé. Csütörtök (június 25.) Darden Restaurants

SYNNEX

McCormick

Acuity Brands Valamennyi vállalat a piacnyitás előtt teszi közzé eredményeit. A hét legfontosabb gyorsjelentése A legnagyobb volatilitásra a Micron szerdai jelentése kapcsán számítanak. Az eredmények jelentős hatással lehetnek az egész félvezetőszektorra, különösen a mesterséges intelligencia (AI) körüli jelenlegi fellendülés fényében. A befektetők elsősorban a következőkre figyelnek majd: a HBM (High Bandwidth Memory) memóriák iránti keresletre,

az AI-hoz kapcsolódó megrendelések alakulására,

a profitmarzsokra,

valamint a menedzsment jövőbeli előrejelzéseire. Egy vártnál erősebb Micron-jelentés pozitív hangulatot teremthet az egész chipiparban, beleértve az olyan vállalatokat is, mint az NVIDIA, az AMD vagy a Broadcom. Egy gyengébb eredmény ugyanakkor profitrealizálást válthat ki az AI-hoz kapcsolódó részvényekben.

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