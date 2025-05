Gazdasági naptár: Kína-USA tárgyalások a fókuszban, WASDE jelentés (12.05.2025)

A jegybanki döntések sorozata után a piacok egy kis szusszanásnyi szünetet tartanak a szinte üres makrogazdasági naptárnak köszönhetően, ami szünetet biztosít az e heti kulcsfontosságú CPI-jelentés előtt. A piaci volatilitás nagyrészt a Kína és az USA közötti kereskedelmi tárgyalásoknak lesz kiszolgáltatva, míg a font szempontjából fontos lesz a Bank of England egyik tagjának beszéde is. Emellett érdemes szemmel tartani a mezőgazdasági nyersanyagokat is a 18:00-ra tervezett WASDE jelentés előtt.

Gazdasági naptár a mai napra:

12:00, Eurózóna – Az eurócsoport ülései

14:50, Egyesült Királyság – Mann, BoE

17:00, Németország – Buch, Buba

18:00, Egyesült Államok – Hitelügyintézői felmérés

18:00, Egyesült Államok – WASDE-jelentés

20:00, Egyesült Államok – Szövetségi költségvetési egyenleg áprilisban: