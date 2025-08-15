Reggeli összefoglaló (15.08.2025)

A részvények piaci hangulatát ma továbbra is pozitívan ítélik meg, a befektetőket nagyrészt nem zavarta a tegnapi, a vártnál magasabb amerikai PPI-érték, amely két éve a legnagyobb emelkedést mutatta (a szolgáltatások 1,1%-kal nőttek m/m, a termelői árak pedig 0,9%-kal).

Az amerikai indexek emelkednek; az US30 több mint 0,5%-ot emelkedett, és új történelmi csúcsot ért el 45.352 ponton. A VIX közel 17%-os emelkedő réssel nyitott a kontraktusok forintosítását követően.

A nap fő eseménye Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója, bár az első hivatalos kommentárok a csúcstalálkozóról csak este fél tíz körül várhatók.

Az amerikai dollár a tegnapi nyereség után kissé enyhül, és a piac már kevésbé biztos a szeptemberi 25 bázispontos kamatcsökkentésben. Trump megemlítette, hogy az Egyesült Államok fontolgatja egy nem részletezett részesedés megvásárlását az Intelben, aminek hatására a részvény több százalékos ugrásba kezdett. Nem hivatalos források szerint a cél a hazai chipgyártás támogatása és egy ohiói központ létrehozása lenne - ezt a projektet az Intel évek óta ígéri.

Hasonlóan pozitív a hangulat Európában is, ahol a főbb indexek, köztük a német DAX is emelkedik. Az ázsiai benchmark határidős indexek vegyesen alakulnak: a JP225 több mint 1%-os emelkedést mutat, míg a kínai indexek csökkenést mutatnak.

A Bitcoin 1%-os emelkedést mutat, a kriptopiacon a Cardano, a Dogecoin és az Avalanche a legjobban teljesítők között van. Az Ethereum több mint 4%-ot erősödött a tegnapi esés után, és visszatért 4660 dollárra. Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a kormány Bitcoin-állománya stratégiai tartalékként fog szolgálni.

A földgáz több mint 1%-ot erősödik, míg az olaj csökkenő tendenciát mutat. A mezőgazdasági nyersanyagok és az ipari fémek volatilitása nagyon korlátozott. A nemesfémek közül kiemelkedik a platina, amely több mint 0,7%-ot emelkedett.

Tegnap Donald Trump azt mondta, hogy Brazília „nagyon rossz” kereskedelmi partner az USA számára, míg Mexikó és Kanada „azt teszi, amit az Egyesült Államok akar”. Azt is kijelentette, hogy ha az Oroszországgal tartott csúcstalálkozó jól sikerül, akkor gyorsan szerveznek egy második találkozót - esetleg európai politikusok bevonásával.

Japán kereskedelmi tárgyalója, Akazawa elmondta, hogy az országot súlyos következményekkel járnak az amerikai vámok, és a kormány szeptember közepén jelentést tesz közzé az ügyben. Hasonlóképpen a Fitch jelentése is megjegyezte, hogy a japán és dél-koreai autógyártók hátrányosan érintettek.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.