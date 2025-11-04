Gazdasági naptár: Központi bankárok beszédei; a Ferrari, az AMD és a Pfizer negyedéves eredményei (2025.11.04.)

Legfontosabb tudnivalók Az Ausztrál Központi Bank a várakozásoknak megfelelően 3,6%-on tartotta alapkamatát.

A határidős ügyletek gyengébb nyitást jeleznek – az EU50 index tegnapi enyhe emelkedése után ma 0,8%-kal esett vissza.

Az ázsiai tőzsdék többnyire alacsonyabban nyitottak a Wall Street vegyes hangulata nyomán, bár a technológiai szektor továbbra is jobban teljesített. A japán Nikkei index körülbelül 0,36%-ot, a dél-koreai Kospi 1,6%-ot, a Shanghai Composite pedig 0,19%-ot vesztett értékéből. Hongkongban azonban a Hang Seng 0,2%-ot emelkedett. Az AI-vezérelt technológiai fellendüléssel kapcsolatos optimizmus ellenére a befektetők továbbra is óvatosak a növekvő értékelések és a Fed kamatpolitikával kapcsolatos jelzései miatt. Az Ausztrál Központi Bank a várakozásoknak megfelelően 3,6%-on tartotta a kamatlábat, hangsúlyozva, hogy a harmadik negyedévi infláció emelkedésének egy része átmeneti volt. Az európai piacokon a határidős ügyletek gyengébb nyitást jeleznek – az Euro Stoxx 50 határidős ügyletei 0,8%-kal estek vissza a hétfői enyhe emelkedés után. A DXY devizaindex stabil marad, az ausztrál dollárral és az új-zélandi dollárral élve a tengerentúli devizák gyengültek az RBA döntése után. A japán jen jobban teljesít, amit a menedékeszközök iránti kereslet és a verbális beavatkozások támogatnak. A mai makrogazdasági naptár eseményei között szerepel Reeves brit pénzügyminiszter sajtótájékoztatója, amelyen bejelentheti, hogy megszegi az adóemelés mellőzésére tett ígéretét, kanadai és új-zélandi adatok, központi bankárok fontos beszédei, valamint olyan vállalatok negyedéves eredményei, mint a Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer és Uber, amelyek fontosak lesznek a további piaci mozgások szempontjából. A nap részletes naptára: 08:40, Eurózóna – Lagarde, az EKB elnöke beszéde 09:00, Spanyolország – Októberi munkaerő-piaci adatok: A spanyol munkanélküliségi ráta változása: előrejelzés 5,2 ezer; előző -4,8 ezer; 09:00, Új-Zéland – RBNZ pénzügyi stabilitási jelentés 11:00, euróövezet – Lagarde, az EKB elnöke beszédet tart 12:35, Egyesült Államok – Bowman, FOMC 14:30, Kanada – szeptemberi kereskedelmi mérleg: Exportérték: előzőleg 60,58 milliárd;

Importérték: előzőleg 66,91 milliárd;

Kereskedelmi mérleg: előző -6,32 milliárd; 22:30, Egyesült Államok – EIA jelentés: Heti API nyersolajkészlet-jelentés: előző -4,000 millió; 22:45, Új-Zéland – 3. negyedévi munkaerő-piaci adatok (munkaerő-költségek, foglalkoztatás változása, munkanélküliségi ráta) 23:00, Új-Zéland – Orr, RBNZ

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.