Reggeli összefoglaló (27.11.2025)

A tegnapi kereskedés az Egyesült Államokban stabilan a pozitív tartományban zárult. A Nasdaq 100 0,87%-os emelkedéssel vezette a nyereséget, az Nvidia és más félvezetőgyártó vállalatok hatására. Az S&P 500 0,69%-kal, míg a Dow Jones 0,67%-kal emelkedett.

Ázsiában a részvényindexek mérsékelt emelkedést mutattak a szeánsz során . A japán Nikkei 225 1,1%-kal, a hongkongi Hang Seng 0,34%-kal, a Shanghai Composite pedig 0,49%-kal emelkedett. Az ausztrál S&P/ASX 200 nagyjából változatlan maradt.

Ausztráliában a befektetők a rendkívüli tőkebefektetési adatokra összpontosítottak, amelyek 6,4%-os negyedéves növekedést mutattak a harmadik negyedévben , ami messze felülmúlta az előrejelzéseket, és 2012 óta a legerősebb növekedést jelezte. A berendezésekre és gépekre fordított rekordösszegű kiadások a vállalati szektor fellendülését jelezték, és fenntartották a vitát arról, hogy az ausztrál jegybank 2026 elején újra megfontolhatja-e a monetáris politika szigorítását.

A Kínai Népi Bank az USD/CNY középárfolyamot 7,0826-on határozta meg, a becsült 7,1056-os szint alatt.

A kínai adatok szerint az ipari profit 1,9%-kal emelkedett éves szinten januártól októberig, de csak októberben 5,5%-os csökkenés volt tapasztalható y/y, ami öt hónapja a leggyengébb.

Az árupiacon az arany ára unciánként 4160 USD körül mozog, míg az ezüst ára megközelítőleg 53 USD unciánként. Az ezüst árfolyamának emelkedését támogatta, hogy Kína fémtartalékai az elmúlt évtized legalacsonyabb szintjére csökkentek.

