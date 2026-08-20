Gazdasági naptár: Megjelent a FOMC jegyzőkönyve, hamarosan közzéteszik a PMI-adatokat és a japán inflációs adatokat (2026. augusztus 20.)

📈 Makrogazdasági adatok és monetáris politika Ma elsősorban a tegnap közzétett jegyzőkönyvre, vagyis a legutóbbi FOMC-ülés vitájának átiratára fogunk összpontosítani. Mit tudtunk meg? A döntéshozók „nagy része” arra a következtetésre jutott, hogy további monetáris szigorításra lehet szükség, ha az infláció nem mérséklődik.

A Bizottság továbbra is mélyen megosztott az inflációs kilátások megítélésében. Míg a résztvevők „többsége” az infláció fokozatos csökkenésére számít az év későbbi részében, „sokan” továbbra is attól tartanak, hogy az makacsul magas maradhat. Megjegyezték, hogy a maginflációs mutatók továbbra is aggasztóan magasak, az inflációs várakozások pedig meghaladták az iráni konfliktus előtti szinteket.

Azok a döntéshozók, akik júliusban a kamatlábak jelenlegi szinten tartása mellett érveltek, úgy vélték, hogy a szünet lehetővé tenné a helyzet pontosabb felmérését. Azóta a gyengébb munkaerőpiaci adatok és az enyhén mérséklődő inflációs adatok jelentősen megerősítették az álláspontjukat.

A kamatemelés mellett szavazó tagok úgy becsülték, hogy egy ilyen lépés valószínűleg mérsékelné annak szükségességét, hogy egy későbbi időpontban agresszívebb és potenciálisan költségesebb gazdasági szigorításra kerüljön sor. 🌍 Geopolitika Végezetül röviden megemlítjük az Axios legutóbbi jelentéseit. Amerikai tisztviselőkre hivatkozva a portál arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg több hete diszkréten egy biztonságos hajózási folyosót működtet a Hormuzi-szoros déli csatornáján keresztül, közvetlenül Omán partjainál. A jelentések szerint éjszakánként 15–20 tartályhajót kísérnek át a szoroson, ami naponta mintegy 10 millió hordó olaj exportját teszi lehetővé – ez csaknem a konfliktus előtti mennyiség fele. Egyes éjszakákon ez a mennyiség állítólag eléri a 15–20 millió hordót is. Az amerikai erők állítólag közvetlenül segítik mind az öbölből induló, rakományt szállító hajók, mind pedig az üres, nyersolaj felvételére érkező hajók exportját. 🛢️ Energiahordozók Ezek a jelentések egyelőre nem gyakoroltak érdemi hatást a globális olaj- vagy gázárakra. A Brent nyersolaj jelenleg valamivel 92 dollár/hordó felett van, ami körülbelül 4%-os emelkedést jelent az egy héttel ezelőtti szintekhez képest.

A WTI nyersolaj ára hasonló mértékben emelkedett, egy hordó jelenleg valamivel 85 dollár alatt van.

Ugyanezen időszak alatt az európai gázárak körülbelül 6%-kal emelkedtek. Jelenleg a cseppfolyósított földgáz egy MWh-jának ára a holland TTF tőzsdén nagyjából 63,50 dollár.

dnes 10:16

Yesterday was marked by the publication of the FOMC Minutes – a transcript from the last meeting of the committee. What did these show? And what does market await now? 🌏 Key macroeconomic publications Wednesday USA Yesterday, the minutes from the latest FOMC meeting were released, providing a transcript of the debate. What did we learn? “Many” policy makers concluded that further tightening of monetary policy would highly likely be necessary if inflation does not subside.

The Committee remained deeply divided regarding the assessment of these inflationary prospects. Although the “majority” of participants anticipate a gradual decline in inflation later this year, “many” fear it could remain persistently elevated.

It was noted that core inflationary indicators remain worryingly high, and inflation expectations have reached levels exceeding those seen before the outbreak of the war in Iran.

Deciders who advocated for maintaining interest rates at an unchanged level in July argued primarily that a pause could allow for a more accurate diagnosis of the situation. Since that meeting, weaker labour market data and slightly softer inflation readings have been published, significantly strengthening their position.

Those voting for a rate hike assessed that such a move would most likely limit the need for deeper and potentially more costly tightening (from an economic perspective) at a later stage. Thursday Poland Wage growth accelerated in July to 6.8% (against a consensus of 6.2%). Producer price inflation (2.8%) and industrial production (5.1%) also exceeded expectations. The data suggest a higher probability than previously thought of second-round effects occurring, namely the translation of supply-shock-driven inflation into demand-driven factors. It is currently difficult to consider a scenario where the interest rate cut proposal announced by Governor Glapiński at the last MPC meeting finds broader support within the Council. However, immediate interest rate hikes also remain unlikely. Japan The current account recorded an unexpectedly high deficit (exceeding 69 billion JPY in July), primarily due to higher oil prices and a large outflow of dividends abroad. Australia The consumer inflation expectations survey, published by the Melbourne Institute, showed a reversal of the positive trend seen in previous months. In August, consumer inflation expectations rose to 4.9% on an annual basis. Labour market data, meanwhile, proved to be a major negative surprise for the markets. The unemployment rate rose to 4.5% (consensus 4.4%), while the change in employment was -15.8 thousand jobs (consensus +11.7 thousand). This represents a clear slowdown compared to a very strong June, when over 80 thousand jobs were added. 📆 Economic calendar Thursday USA: Weekly Jobless Claims Time: 1:30 PM Previous: 209k Consensus: 210k

Friday New Zealand: Trade Balance (July) Time: 11:45 PM Previous: 23m Consensus: -175m

Japan: CPI Inflation (July) Time: 12:30 AM Previous: 1.6% Consensus: 1.8%

Japan: PMI Index (August) Time: 1:30 AM Poprzedni: 52,7

UK: Retail Sales (July) Time: 7:00 AM Poprzedni: 4,2%

France: PMI Index (August) Time: 8:15 AM Poprzedni: 49,4

Germany: PMI Index (August) Time: 8:30 AM Poprzedni: 51,3

Eurozone: PMI Index (August) Time: 9:00 AM Poprzedni: 52

🗂️ Corporate earnings releases Walmart Inc ($WMT.US) – before market open (BMO)

Kandi Technologies Group ($KNDI.US) – before market open (BMO)

Canaan Inc - ADR ($CAN.US) – before market open (BMO)

Bioline Rx Ltd - ADR ($BLRX.US) – before market open (BMO)

Deere & Co. ($DE.US) – before market open (BMO)

Newegg Commerce Inc ($NEGG.US) – before market open (BMO) 3 markets to watch OIL: Axios, citing US officials, reported that the US military has been quietly maintaining a secure shipping corridor through the southern channel of the Strait of Hormuz, just off the coast of Oman, for several weeks. However, oil prices remain close to local highs.

Axios, citing US officials, reported that the US military has been quietly maintaining a secure shipping corridor through the southern channel of the Strait of Hormuz, just off the coast of Oman, for several weeks. However, oil prices remain close to local highs. EURUSD: Yesterday's movement was one of the strongest this year. The dollar lost 0.9% against the euro, primarily influenced by communications from Treasury Secretary Scott Bessent. Tomorrow brings another test in the form of August PMI indicators.

Yesterday's movement was one of the strongest this year. The dollar lost 0.9% against the euro, primarily influenced by communications from Treasury Secretary Scott Bessent. Tomorrow brings another test in the form of August PMI indicators. USDJPY: The pair has moved significantly away from the critical barrier at 160. Tomorrow's release of inflation data may indicate the further direction.