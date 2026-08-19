Gazdasági naptár: Minden szem a FED jegyzőkönyvére irányul📖

Mi mozgatja ma a piacot? Geopolitika és vámok: A kereskedelmi feszültségek enyhültek kissé, miután Donald Trump amerikai elnök három napra felfüggesztette a Kanadából származó árukra kivetendő 50 százalékos vámok bevezetését, és bejelentette, hogy „megállapodás” született. Eközben az olajárak tovább emelkednek a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók szabad közlekedésével kapcsolatos folyamatos feszültségek és bizonytalanság miatt.

A kereskedelmi feszültségek enyhültek kissé, miután Donald Trump amerikai elnök három napra felfüggesztette a Kanadából származó árukra kivetendő 50 százalékos vámok bevezetését, és bejelentette, hogy „megállapodás” született. Eközben az olajárak tovább emelkednek a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók szabad közlekedésével kapcsolatos folyamatos feszültségek és bizonytalanság miatt. A Fedre várva: Az S&P 500 index egymást követő három veszteséges kereskedési napját követően, amelyet a globális kötvénypiaci eladási hullám váltott ki, a befektetők figyelme most a júliusi FOMC-ülés jegyzőkönyvének mai közzétételére irányul.

Az S&P 500 index egymást követő három veszteséges kereskedési napját követően, amelyet a globális kötvénypiaci eladási hullám váltott ki, a befektetők figyelme most a júliusi FOMC-ülés jegyzőkönyvének mai közzétételére irányul. Brit inflációs adatok: 08:00-kor közzétették a brit júliusi CPI-inflációs adatot, amely éves alapon 2,9% lett, összhangban a konszenzusos várakozással. A maginfláció eközben 2,6% volt éves alapon, kissé meghaladva a 2,5%-os várakozást. A piaci helyzet ma reggel (09:00-kor): Részvényindexek: Az európai és amerikai piacok kereskedését ma reggel óvatosság és alacsony volatilitás jellemzi. A német DE40 szimbolikus 0,08 százalékkal emelkedik, a brit UK100 0,05 százalékkal, míg a lengyel W20 0,23 százalékkal esik. Az USA-ban a US500 és US100 határidős kontraktusai enyhén, 0,02, illetve 0,09 százalékkal csökkennek. Ázsiában széles körű eséseket láthattunk, a japán JP225 0,57%-kal esett a technológiai szektorra nehezedő globális nyomás hatására.

Az európai és amerikai piacok kereskedését ma reggel óvatosság és alacsony volatilitás jellemzi. A német szimbolikus 0,08 százalékkal emelkedik, a brit 0,05 százalékkal, míg a lengyel 0,23 százalékkal esik. Az USA-ban a és határidős kontraktusai enyhén, 0,02, illetve 0,09 százalékkal csökkennek. Ázsiában széles körű eséseket láthattunk, a japán 0,57%-kal esett a technológiai szektorra nehezedő globális nyomás hatására. Nyersanyagok és devizák: Az arany (GOLD) ma reggel 0,30%-kal emelkedik, amit az amerikai kötvényhozamok enyhe csökkenése támogat. Az olajárak szintén emelkednek – az OIL.WTI kontraktus 0,30%-kal van feljebb. Az amerikai dollár továbbra is gyenge a főbb devizapárokkal szemben; az EURUSD árfolyama 0,22%-kal, míg a GBPUSD 0,16%-kal emelkedik. A mai naptár kiemelt eseményei: 11:00 – Eurózóna, harmonizált fogyasztóiár-index (HICP), júliusi éves adat

– Eurózóna, harmonizált fogyasztóiár-index (HICP), júliusi éves adat Target: Az amerikai piac nyitása előtti kereskedésben a figyelem a Target pénzügyi eredményeire irányul, amelynek részvényei az év eleje óta több mint 55 százalékkal emelkedtek.

Az amerikai piac nyitása előtti kereskedésben a figyelem a Target pénzügyi eredményeire irányul, amelynek részvényei az év eleje óta több mint 55 százalékkal emelkedtek. 16:30 – USA, kőolaj- és benzinkészletek változása

– USA, kőolaj- és benzinkészletek változása 20:00 – USA, FOMC-ülés jegyzőkönyve

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.