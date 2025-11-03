Gazdasági naptár: PMI, ISM és ADP a héten 📄

Ezenkívül a nem amerikai piacokat követő befektetők számára az Ausztrál Központi Bank (kedd) és a Bank of England (csütörtök) kamatdöntései is bejelentésre kerülnek.

Ezen adatok mellett érdemes figyelni a Fed szóvivőinek nyilatkozatait is, amelyekre Cook (hétfő) , Bowman (kedd) , valamint Williams, Hammack és Paulson (csütörtök) részéről kerül sor.

A pénzügyi piacok figyelme az ISM, PMI és ADP olyan magán gazdasági intézmények makrogazdasági adatait fogja követni, mivel az amerikai kormányzati adatok továbbra is felfüggesztve vannak a folyamatban lévő kormányzati leállás miatt.

Részletes heti naptár: November 3., hétfő Egész nap: Japán, banki ünnepnap

08:30: Svájc, október CPI

09:15: Spanyolország, október gyártási PMI

09:45: Franciaország, október gyártási PMI

09:55: Németország, október gyártási PMI

10:00: Eurozóna, október gyártási PMI

10:30: Egyesült Királyság, október gyártási PMI

15:45: USA, október gyártási PMI

16:00: USA, október ISM gyártási index

20:00: USA, FOMC Cook beszéde November 4., kedd 01:30: Japán, október gyártási PMI

04:30: Ausztrália, kamatdöntés

09:00: Eurozóna, Lagarde, az EKB elnöke beszédet tart

12:30: USA, Bowman, a FOMC tagja beszédet tart

16:00: USA, szeptemberi JOLTS állásajánlatok

22:40: USA, nyersolajkészletek (API) November 5., szerda 00:50 (november 4.): Japán, BoJ ülés jegyzőkönyve

02:45: Kína, októberi szolgáltatási PMI

08:00: Németország, szeptemberi gyári megrendelések

09:15: Spanyolország, októberi szolgáltatási PMI

09:55: Németország, októberi szolgáltatási PMI

10:00: Eurozóna, októberi szolgáltatási PMI

10:30: Egyesült Királyság, októberi szolgáltatási PMI

14:15: USA, októberi ADP foglalkoztatási változás

15:00: Lengyelország, kamatdöntés

15:45: USA, októberi szolgáltatási PMI

16:00: USA, októberi ISM nem gyártási index

16:30: USA, nyersolajkészletek változása (EIA) November 6., csütörtök 08:00: Németország, ipari termelés szeptemberben

09:00: Spanyolország, ipari termelés szeptemberben

13:00: Egyesült Királyság, kamatdöntés

13:00: Egyesült Királyság, Bank of England inflációs jelentés

16:30: USA, földgázkészletek (EIA) November 7., péntek 14:30: Kanada, foglalkoztatási adatok

16:00: USA, Michigan Egyetem hangulatindex November 9., vasárnap 02:30: Kína, szeptemberi CPI-infláció

02:30: Kína, szeptemberi ipari PPI

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.