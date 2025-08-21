Gazdasági naptár: PMI-k és az amerikai munkanélküli segélykérelmek a fókuszban (21.08.2025)

A csütörtöki napot a PMI-jelentések uralják, amelyek betekintést nyújtanak a kulcsfontosságú gazdaságok feldolgozóipari és szolgáltatási tevékenységébe. Az euróövezeti index, amely hónapok óta enyhén 50 felett van, várhatóan 0,2 százalékkal csökken, ami a magánszektor lassabb bővülését jelzi Donald Trump vámjainak hatályba lépése után. Az Atlanti-óceán túloldalán a PMI mellett az amerikai munkanélküli kérelmek adatai is megjelennek - különösen fontosak, miután a tegnapi Fed jegyzőkönyvek kiemelték a foglalkoztatásba vetett bizalmat és az inflációval kapcsolatos nagyobb aggodalmat. Szintén esedékes a Philadelphia Fed regionális jelentése és az amerikai vezető index. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Gazdasági naptár a mai napra: 09:15 – Franciaország, augusztusi PMI jelentés: Összetett PMI: előrejelzés 48,5; előző 48,6

Gyártási PMI: előrejelzés 48,2; előző 48,2

Szolgáltatási PMI: előrejelzés 48,5; előző 48,5 09:30 – Németország, augusztusi PMI-jelentés: Összetett PMI: előrejelzés 50,2; előző 50,6

Gyártási PMI: előrejelzés 48,8; előző 49,1

Szolgáltatási PMI: előrejelzés 50,4; előző 50,6 10:00 – Eurózóna, augusztusi PMI-jelentés: Összetett PMI: előrejelzés 50,7; előző 50,9

Szolgáltatási PMI: előrejelzés 50,8; előző 51,0

Gyártási PMI: előrejelzés 49,5; előző 49,8 10:30 – Egyesült Királyság, augusztusi PMI-jelentés: Szolgáltatási PMI: előrejelzés 51,8; előző 51,8

Gyártási PMI: előrejelzés 48,2; előző 48,0

Összetett PMI: előrejelzés 51,6; előző 51,5 14:30 – Kanada, júliusi nyersanyagár-index (RMPI): Havi: előrejelzés -0,5% h/h; előző 2,7% h/h

Éves: előző 1,1% é/é 14:30 – Kanada, júliusi inflációs adatok: Ipari termékárindex (IPPI): előrejelzés 0,3% h/h; előző 0,4% h/h

IPPI é/é: előző 1,7% é/é 14:30 – USA, Heti munkanélküli segélykérelmek: Kezdeti kérelmek: előrejelzés 226K; előző 224K

4 hetes átlag: előző 221,75K

Folyamatos kérelmek: előrejelzés 1,960M; előző 1,953M 14:30 – USA, Philadelphiai Fed augusztusi jelentése: Gyártási index: előrejelzés 6,8; előző 15,9

Üzleti feltételek: előző 21,5

Árak: előző 58,8

Új megrendelések: előző 18,4

Foglalkoztatás: előző 10,3 15:45 – USA, augusztusi PMI jelentés: PMI feldolgozóipar: előrejelzés 49,7; előző 49,8

S&P Globális összetett PMI: előző 55,1

Szolgáltatási PMI: előrejelzés 54,2; előző 55,7 16:00 – USA, júliusi meglévő lakáseladások: Előrejelzés 3,92M; előző 3,93M

