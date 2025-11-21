Reggeli összefoglaló (21.11.2025)

Az erős piaci nyitást követően az amerikai indexek gyorsan veszítettek lendületükből, és jelentős csökkenéssel zárták a napot. Az S&P 500 1,55 százalékkal, a Nasdaq 100 pedig 2,2 százalékkal esett, különösen a technológiai szektort sújtva. Az Nvidia nagyon erős eredményeit követő kezdeti lelkesedés és az olyan új AI-megoldásokkal kapcsolatos növekvő várakozások, mint a Gemini 3, nem tartott sokáig. Az Nvidia kezdetben 6 százalékkal erősödött, de végül 3 százalék körüli mínuszban zárta a szeánszot, ami a piaci hangulat hirtelen megváltozását tükrözte.

Az S&P 500 1,55 százalékkal, a Nasdaq 100 pedig 2,2 százalékkal esett, különösen a technológiai szektort sújtva. Az Nvidia nagyon erős eredményeit követő kezdeti lelkesedés és az olyan új AI-megoldásokkal kapcsolatos növekvő várakozások, mint a Gemini 3, nem tartott sokáig. Az Nvidia kezdetben 6 százalékkal erősödött, de végül 3 százalék körüli mínuszban zárta a szeánszot, ami a piaci hangulat hirtelen megváltozását tükrözte. A legfrissebb makrogazdasági adatok tovább hangsúlyozták a Federal Reserve óvatos megközelítését egy esetleges decemberi kamatcsökkentéssel kapcsolatban . A szeptemberi bérszámfejtés 119 ezer új munkahelyet jelentett, ami több mint kétszerese a várt 50 ezernek, míg az első munkanélküli kérelmek száma 220 ezerre csökkent a 230 ezres előrejelzéssel szemben.

. A szeptemberi bérszámfejtés 119 ezer új munkahelyet jelentett, ami több mint kétszerese a várt 50 ezernek, míg az első munkanélküli kérelmek száma 220 ezerre csökkent a 230 ezres előrejelzéssel szemben. Az ilyen szilárd adatok megerősítik a munkaerőpiac rugalmasságát, és egyúttal csökkentik a gyors monetáris lazítás iránti nyomást. Ezért a Fed tisztviselői óvatosságra intenek, és arra figyelmeztetnek, hogy az elhamarkodott kamatcsökkentés fenntarthatja, sőt akár újra fel is gerjesztheti az inflációs nyomást.

A japán kormány 21,3 billió jen, azaz mintegy 135 milliárd dollár értékű masszív gazdaságélénkítő csomagot hagyott jóvá , amely a COVID-19 világjárvány óta a legnagyobb program. Ezek a döntések azonban aggodalmakat keltettek a pénzügyi piacokon az érintett adósságállomány nagyságrendje miatt.

, amely a COVID-19 világjárvány óta a legnagyobb program. Ezek a döntések azonban aggodalmakat keltettek a pénzügyi piacokon az érintett adósságállomány nagyságrendje miatt. A devizapiacon a japán jen 157,10 USD/JPY körül stabilizálódott, és enyhe erősödést mutatott, miután a japán kormány jóváhagyta a nagyszabású gazdaságélénkítő csomagot. A többi főbb deviza szűk kereskedési sávban maradt.

a japán jen 157,10 USD/JPY körül stabilizálódott, és enyhe erősödést mutatott, miután a japán kormány jóváhagyta a nagyszabású gazdaságélénkítő csomagot. A többi főbb deviza szűk kereskedési sávban maradt. Az infláció Japánban továbbra is 2 százalék felett van, a mag CPI 3,0 százalék, a headline CPI szintén 3,0 százalék , az élelmiszerek és energia nélkül számított CPI pedig 3,1 százalék.

, az élelmiszerek és energia nélkül számított CPI pedig 3,1 százalék. Novemberben Japánban vegyes PMI-értékeket regisztráltak. A feldolgozóiparban az ötödik egymást követő hónapban 48,8-on maradt a zsugorodás, ami 48,2-ről javult, míg a szolgáltatási szektor 53,1-es értéke stabil maradt.

Ueda, a Bank of Japan kormányzója kiemelte a kamatemelés növekvő lehetőségét, megjegyezve, hogy az infláció továbbra is a célérték felett, 3 százalék körül van, és a gazdasági előrejelzések javulnak.

kiemelte a kamatemelés növekvő lehetőségét, megjegyezve, hogy az infláció továbbra is a célérték felett, 3 százalék körül van, és a gazdasági előrejelzések javulnak. Az ázsiai-csendes-óceáni részvénypiacokon a csökkenő tendencia dominál, a főbb indexek veszítettek értékükből . A japán Nikkei 225 2,4 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 2,1 százalékkal, a Shanghai Composite 1,9 százalékkal, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig 1,6 százalékkal esett, öt hónapja a legalacsonyabb szintre.

. A japán Nikkei 225 2,4 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 2,1 százalékkal, a Shanghai Composite 1,9 százalékkal, az ausztrál S&P/ASX 200 pedig 1,6 százalékkal esett, öt hónapja a legalacsonyabb szintre. A Kínai Népbank (PBOC ) a mai napra az USD/CNY referencia-kamatlábat 7,0875-ben határozta meg, az előrejelzésben szereplő 7,1154-es érték alatt.

) a mai napra az USD/CNY referencia-kamatlábat 7,0875-ben határozta meg, az előrejelzésben szereplő 7,1154-es érték alatt. A kriptopénzek piacán folytatódik a korrekció . A Bitcoin körülbelül 3 százalékkal esett, és a többi nagy kriptovaluta is követi a példáját, köztük az Ethereum, amely több mint 3,5 százalékkal esett. A piaci hangulatot gyengítették azok a hírek is, amelyek szerint egy újabb bálna zárta pozícióinak jelentős részét, ami tovább rontotta a piac hangulatát.

. A Bitcoin körülbelül 3 százalékkal esett, és a többi nagy kriptovaluta is követi a példáját, köztük az Ethereum, amely több mint 3,5 százalékkal esett. A piaci hangulatot gyengítették azok a hírek is, amelyek szerint egy újabb bálna zárta pozícióinak jelentős részét, ami tovább rontotta a piac hangulatát. Az Egyesült Államokban négy személyt vádoltak meg az Nvidia chipek csempészésével kapcsolatban, ami tovább szította a félvezető-ellátási lánc ellenőrzéséről szóló vitát.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.