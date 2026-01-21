Gazdasági naptár: Trump davosi beszéde és a Wall Street-i eredmények 🔎

Január 21-én, szerdán, körülbelül 14:30-kor, a Davosban (Svájc) megrendezett Világgazdasági Fórum 2026 keretében Donald Trump amerikai elnök különleges beszédet tart. A felszólalás a globális politikai és üzleti elitnek szól, és kormánya eredményeire, valamint jövőképére fókuszál.

Trump várhatóan kiemelt hangsúlyt helyez az amerikai belpolitikára, valamint a külpolitikai vitákra. A főbb témák között szerepelhet a Grönland megszerzésére irányuló törekvése, az ebből fakadó feszültségek az európai szövetségesekkel, az új vámok kilátásba helyezése, illetve az USA stratégiai érdekeinek és a globális biztonság kérdéseinek tágabb áttekintése.

Ezzel párhuzamosan a piacok figyelme az amerikai vállalatok negyedéves gyorsjelentéseire is irányul, köztük a Johnson & Johnson és a Charles Schwab beszámolóira, amelyek az amerikai azonnali kereskedés megnyitása előtt érkeznek.

A nap részletes naptára

08:00 – Egyesült Királyság: CPI és PPI inflációs adatok

08:30 – Christine Lagarde, az EKB elnökének beszéde

14:30 – Trump beszéde Davosban

17:45 – Christine Lagarde, az EKB elnökének beszéde

22:40 – API: amerikai nyersolajkészletek (heti adat)

Vállalati gyorsjelentések: