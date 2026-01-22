Graf dňa: AUDUSD smeruje k viacročným maximám 📈 Zvýšenie úrokových sadzieb vo februári❓

Austrálsky dolár dominuje dnešnému devízovému obchodovaniu a po zverejnení najnovších údajov z austrálskeho trhu práce posilnil voči americkému doláru až o 0,7 %. Neočakávaný pokles nezamestnanosti opäť zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb RBA, čo posúva AUDUSD k viacročným maximám. Az AUDUSD a legmagasabb szinten kereskedik 2025 szeptember vége és októbere óta. Egy hét stagnálást követően visszatért a volatilitás, és az árfolyam visszapattant a 12 hetes exponenciális mozgóátlagról (EMA12, világoslila), ami megerősíti a hosszú távú emelkedő trendet. A devizapár most a 0.68-0.69-es zóna felé közelít, amely 2023 óta plafonként működik az AUDUSD számára. E szint fölé történő kitörés akkor következhet be, ha a munkaerőpiac tovább szűkül, és az infláció tartósan magas marad. Ugyanakkor a többéves csúcsok elérése valószínűleg óvatosságot hoz azok körében, akik a trend folytatására játszanak. Forrás: xStation5 Mi hajtja ma az AUDUSD-t? Váratlan csökkenés a munkanélküliségben: Ausztráliában a munkanélküliségi ráta 4.3%-ról (november) 4.1%-ra (december) esett, szemben a 4.4%-ra várt emelkedéssel. A foglalkoztatási adat is pozitív meglepetést okozott: 65.2 ezer új munkahely jött létre a novemberi éles visszaesés után (várakozás: 28.3 ezer). A decemberi adatokra hatnak szezonális tényezők (ünnepi időszakban magasabb munkaerő-kereslet), de a 3.2%-os infláció (2025 Q3) mellett a jelentés már most felerősíti a bérek és árak egymást erősítő emelkedésének kockázatát. A piac RBA-kamatemeléseket áraz: A szűkülő munkaerőpiac és a magasabb infláció korlátozza az Ausztrál Jegybank (RBA) mozgásterét, amely augusztusban 3.6%-nál állította meg a kamatcsökkentéseket. A friss adatok 58%-ra emelték egy februári kamatemelés valószínűségét, miközben a piac 2026 végéig közel két darab, 25 bázispontos emelést áraz (Cash Rate Futures). A kockázatvállalási kedv visszatérése: Trump grönlandi diplomáciai kezdeményezésének lefújása, valamint egy új kereskedelmi háború kockázatának csökkenése is támogatja a tőkeáramlást a menedék eszközökből (svájci frank, dollár) a kockázatosabb devizák felé, köztük az AUD irányába. A kockázatvállaló hangulat aranyban is látszik, korrekció -0.25%.

