Kína inflációja pozitív irányba fordult – a gazdasági fellendülés jelei?

2025 októberében Kína június óta először pozitív fogyasztói árinflációt (CPI) regisztrált, a CPI 0,2%-kal emelkedett az előző évhez képest, ami kissé meghaladta a piac nulla növekedésre vonatkozó várakozásait. Ez azt jelzi, hogy az év nagy részében tapasztalt defláció kezd enyhülni, amit a fogyasztói kereslet növekedése és a gazdasági ösztönző intézkedések hatása ösztönöz, különösen a nemzeti ünnepnapok idején. Havi szinten a CPI szintén 0,2%-kal emelkedett, ami a fogyasztói árak stabilizálódását jelzi.
Ugyanakkor a termelői árak inflációja (PPI) továbbra is negatív tartományban marad, éves szinten 2,1%-kal csökkent, bár ez kissé elmarad a -2,2%-os előrejelzéstől. Ez azt mutatja, hogy az ipari szektorban továbbra is fennáll a deflációs nyomás, bár csökkenő ütemben, és már több mint három éve tart. Az élelmiszerárak éves szinten 2,9%-kal csökkentek, annak ellenére, hogy havi szinten 0,2%-os enyhe emelkedést mutattak, ami hozzájárult a mérsékelt általános inflációs dinamikához Kínában. Összességében ezek a számok arra utalnak, hogy a kínai gazdaság fokozatosan kilábal a hosszan tartó deflációs időszakból, és a belföldi kereslet fellendítésére irányuló ösztönző politikák kezdenek hatást gyakorolni.
A fogyasztói infláció októberben bekövetkezett stabilizálódása azt jelzi, hogy a rövid távú hirtelen áremelkedés kockázata továbbra is alacsony. A gyakorlatban ez lehetővé teszi a Kínai Népi Bank számára, hogy laza monetáris politikát folytasson, ami tovább támogathatja a fogyasztást és a beruházásokat. A helyzetet azonban folyamatosan figyelemmel kell kísérni, mivel a termelői defláció az ipari szektorban olyan kihívásokra utal, amelyek hatással lehetnek a globális ellátási láncokra.
A kínai CPI emelkedése közvetlen hatással van a globális részvénypiacokra is. A hosszú deflációs időszakot követő pozitív érték a belföldi kereslet fellendülését jelzi, ami potenciálisan fellendítheti a fogyasztásfüggő vállalatok növekedését. Ez javítja a befektetői hangulatot, különösen az ázsiai tőzsdéken, és pozitívan hat a globális indexekre, növelve a kockázati étvágyat. Ezenkívül a mérsékelt CPI-növekedés csökkenti az agresszív kamatemelésekkel kapcsolatos aggodalmakat, amelyek egyébként korlátozhatnák az eszközértékeket, tovább támogatva a részvénypiacokat. A tartós termelői defláció azonban továbbra is olyan tényező, amelyet a befektetők szorosan figyelnek a gazdasági növekedési kilátások értékelésekor.
Kína inflációja szintén fontos szerepet játszik a dollár árfolyamában és a globális tőkeáramlásokban. A fogyasztói infláció emelkedésének pozitív jele növeli a kínai eszközökbe történő befektetés vonzerejét, ami potenciálisan tőkeáramlást eredményezhet Kínába és erősítheti a jüant a dollárhoz képest. Ugyanakkor a stabilabb gazdasági kilátások csökkentik a kockázatkerülést, támogatva a feltörekvő piacokba történő befektetéseket és befolyásolva a globális tőkeáramlási trendeket.
Érdemes megjegyezni azt is, hogy mely eszközosztályok profitálnak általában a magasabb kínai CPI-ből. A fogyasztási cikkek és az áruk, különösen az ipari és energetikai fémek általában a legerőteljesebb növekedést mutatják, mivel profitálnak a növekvő belföldi keresletből és a magasabb árakból. A kincstári kötvények magasabb hozamot kínálnak, és biztonságosabb menedéket jelentenek a volatilisabb eszközökhöz képest. A pozitív inflációs jelek a feltörekvő gazdaságok részvénypiacát is támogatják, amelyek gyakran profitálnak Kína növekvő fogyasztásából.
A kínai október inflációs adatai a fogyasztás fellendülésének kezdetét és a fogyasztói árak stabilizálódását jelzik, ami támogathatja a laza monetáris politikát és elősegítheti a globális piacok pozitív hangulatát. Ugyanakkor a tartós termelői defláció emlékeztet arra, hogy az ipari szektor kihívásai továbbra is fennállnak, és kulcsfontosságúak lesznek Kína gazdasági fellendülésének fenntarthatósága szempontjából.
Forrás: xStation5
