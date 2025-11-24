Kriptohírek: A Bitcoin stabilizálódik az eladási hullám után 📈 Növekszik a Fed decemberi kamatcsökkentésének esélye

A kriptovaluták szerény, stabilizált nyereséggel próbálják megnyitni az új hetet, miután a BTC a közelmúltbeli csúcsokhoz képest több mint 30%-kal esett vissza. Az amerikai kriptovaluta ETF-ek továbbra is a piac legfontosabb monitoring eszközét jelentik. Az elmúlt négy hétben a BTC-alapú alapok rekordösszegű, 4,35 milliárd dolláros kiáramlást regisztráltak. A BlackRock IBIT-je egyedül a múlt héten több mint 1,2 milliárd dollár nettó kiáramlást regisztrált, míg az összes alap teljes kereskedési volumene meghaladta a 40 milliárd dollárt, ami jelentős intézményi átpozicionálásra utal. A kockázatos eszközök mai fő hajtóereje a decemberi kamatcsökkentés iránti várakozások hirtelen emelkedése – a piac jelenleg 70%-os valószínűséggel számol, míg egy héttel ezelőtt ez az arány még csak körülbelül 20% volt.

Jelenleg, amíg a részvénypiacok folytatják a legutóbbi visszaesések utáni fellendülést, a kriptovaluták is hasonló pályát követhetnek. Hasonló mértékű ETF-kiáramlás volt tapasztalható tavasszal, a Trump-vámok miatti eladási hullám idején. Forrás: CryptoQuant

A rövid távú befektetők által jelenleg elszenvedett átlagos veszteség közel 30%, ami történelmileg vagy a Bitcoin medvepiacra lépésével, vagy mély korrekciók alatti mélypont kialakulásával társul. Forrás: Bitcoin Magazine Pro

Bitcoin és Ethereum grafikonok

Visszatekintve az áprilisi pánikra, a Bitcoin csúcsról mélypontra történő csökkenése akkor – a legrosszabb esetben – szintén körülbelül 30% volt, hasonlóan a mostanihoz. Azonban az a korrekció kevésbé volt drámai és fokozatosabb volt. Ma a BTC a legnagyobb és legrégebbi tulajdonosok jelentős profitrealizálásával szembesül, míg a lakossági befektetők beáramlása továbbra is korlátozott. Sok lakossági kereskedő vesztett tőkét az október 10-i összeomlás során, amikor több száz altcoin több mint 50%-ot esett néhány óra alatt.

Forrás: xStation5

Az Ethereumnak még hosszú út áll előtte, mielőtt visszaszerezné a 3000 dolláros szintet. Mind az RSI, mind a MACD jelenleg rendkívül gyenge hangulatot jelez. Az EMA50 és az EMA200 kereszteződését („halálkereszt”) figyelve láthatjuk, hogy 2021 óta az elmúlt négy esetben ez a mintázat kétszer jelzett árfolyam-mélypontot, de a másik két esetben rövid fellendülést előzött meg, amelyet újabb esés követett.

Forrás: xStation5

A CryptoQuant elemzése szerint egy újabb 80 000 dollár alatti esés növelheti a medvepiac valószínűségét, és hosszú távú nyomást gyakorolhat a Bitcoin rövid távú tulajdonosaira, akik az elmúlt hetekben jelentős veszteségeket szenvedtek el.

Forrás: CryptoQuant