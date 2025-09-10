Lengyelország lelőtte az orosz drónokat, lesz-e piaci reakció?

Körülbelül hajnali 2 órakor orosz harci drónok, közismert nevükön „Shahed” megsértették a lengyel légteret. Több tucat drón hatolt be lengyel területre. A legtöbbet lelőtték, de néhány lezuhant és felrobbant, károkat okozva. Jelenleg nincs megerősített információ áldozatokról vagy sérültekről. A piac a lengyel zloty enyhe gyengülésével reagál, az USDPLN és EURPLN párok körülbelül 0,4%-kal emelkedtek. A WIG20 index is enyhe csökkenést, 0,6%-ot jegyzett a nyitáskor. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Fontos információk: A lengyel légierő vadászgépeket küldött a légi fenyegetés elfogására.

Eddig 10 harci drón határátlépését erősítették meg.

Egy családi ház Wyryki faluban, Lublin közelében, megsérült. Sérültekről nem érkezett jelentés.

A Területi Védelmi Erő (WOT) tagjai értesítést kaptak, hogy emeljék készenléti szintjüket. A határ menti tartományokban és Mazóviában található WOT-laktanyáknak 6 órájuk van, hogy jelentkezzenek egységeiknél.

Donald Tusk miniszterelnök rendkívüli kormányülést hívott össze a válság kezelése érdekében.

A drónok az ukrán határon át repültek be Lengyelországba. A drónok az éjszakai, Ukrajna elleni nagy légitámadás részét képezték. Jelenleg a támadás jellege nem utal arra, hogy egy nagyobb agresszió részeként szervezett támadásról lenne szó. Érdemes azonban megjegyezni, hogy pénteken kezdődnek a „Zapad 2025” gyakorlatok, amelyek során 30 000 belorusz és orosz katona gyakorolja a Suwalki-szoros elfoglalását. Ez egybeesik az orosz 1939. szeptember 17-i invázió évfordulójával, amely nagyon jelentős az orosz döntéshozók számára.

