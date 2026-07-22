Mindent vagy semmit: a ServiceNow eredményeinek előzetese

A ServiceNow azon vállalatok közé tartozik, amelyek bár a klasszikus vállalati SaaS (Software as a Service) szegmensből indultak, mára magabiztosan a mesterséges intelligencia egyik vezető üzleti alkalmazói közé léptek elő.

Ezek a vállalatok nem AI-modelleket vagy számítási kapacitást kínálnak, hanem olyan üzleti megoldásokat, amelyekhez a mesterséges intelligencia modellek valójában készültek.

A ServiceNow árfolyama már közel 50%-ot esett a 2024 közepén elért csúcsához képest, annak ellenére, hogy a vállalat ugyanebben az időszakban évről évre kétszámjegyű profitnövekedést ért el, és jelenleg sem utal semmi arra, hogy ez a tendencia megtörne.

A makacsul negatív piaci hangulatot nehéz teljes mértékben racionálisnak nevezni, ugyanakkor részben továbbra is a piaci folyamatok és az értékelési modellek alakítják.

Jelenleg a piac lényegében abból indul ki, hogy a szoftver- és SaaS-vállalatokat idővel a mesterséges intelligencia „kiváltja” vagy kiszorítja a piacról. Emiatt sok ilyen cég célértékét gyakorlatilag a nullához közelítik, miközben a pénzügyi eredmények ennek éppen az ellenkezőjét mutatják.

Függetlenül attól, mennyire reális egy ilyen forgatókönyv, a ServiceNow üzleti modellje szorosan épül a mesterséges intelligenciára. Nem egy „dinoszauruszról” van szó, amelynek megoldásait valaki hamarosan töredékáron lemásolja, hanem egy olyan vállalatról, amely az AI vállalati alkalmazásának egyik kulcsszereplője.

A közelgő gyorsjelentés előtt azonban fel kell tenni egy olyan kérdést, amelynek megválaszolása nemcsak a vállalat, hanem az egész szektor szempontjából meghatározó lehet.

A legfontosabb kérdés:

Mit kell felmutatnia a ServiceNow-nak ahhoz, hogy meggyőzze a piacot arról, hogy az elmúlt időszak eladási hulláma túlzott volt?

Az elvárások rendkívül magasak, miközben a hibázási lehetőség minimális. Önmagában az árbevétel és az egy részvényre jutó nyereség (EPS) felülmúlása már nem lesz elegendő.

A 3,92 milliárd dolláros elemzői árbevételi várakozás és a körülbelül 8,6 dolláros korrigált EPS meghaladása csupán a minimum elvárás, nem pedig a vállalat melletti befektetési tézis bizonyítéka.

A befektetők figyelme sokkal inkább a cRPO (current Remaining Performance Obligations) és az RPO (Remaining Performance Obligations) mutatókra összpontosul majd.

Ezek a mutatók sokkal pontosabban jelzik a vállalat növekedésének minőségét, mint a bevétel vagy akár a rendelésállomány, mivel a rövid és hosszú távú szerződéses kötelezettségeket, illetve a jövőbeni bevételi potenciált mérik.

A piac nagyjából 20%-os éves cRPO-növekedést vár. Amennyiben a növekedés ennél gyengébb lesz, az tovább ronthatja a vállalat hosszú távú értékelését (terminal value), amely már jelenleg is jelentős nyomás alatt áll.

Röviden: a ServiceNow-nak azt kell bizonyítania, hogy nem egyszerűen egy SaaS-vállalat, hanem a vállalati AI-ügynökök működését összefogó és koordináló „orchestration layer” vezető platformja.

Ez kulcsfontosságú lehet a vállalat értékelése szempontjából.

Ugyanakkor a ServiceNow eredményei jóval túlmutatnak egyetlen vállalaton vagy akár az egész SaaS-szektoron. A gyorsjelentés egyfajta lakmuszpapírja lehet a mesterséges intelligencia forradalmának is.

A siker vagy a csalódást keltő eredmény megmutathatja, hogy az AI továbbra is csupán ígéret marad-e, vagy valóban olyan technológiává válik, amely mélyen beépül a vállalatok mindennapi működésébe.

ServiceNow technikai elemzés (D1)