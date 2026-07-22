Mindent vagy semmit: a ServiceNow eredményeinek előzetese

A ServiceNow azon vállalatok közé tartozik, amelyek bár a klasszikus vállalati SaaS (Software as a Service) szegmensből indultak, mára magabiztosan a mesterséges intelligencia egyik vezető üzleti alkalmazói közé léptek elő.
Ezek a vállalatok nem AI-modelleket vagy számítási kapacitást kínálnak, hanem olyan üzleti megoldásokat, amelyekhez a mesterséges intelligencia modellek valójában készültek.
A ServiceNow árfolyama már közel 50%-ot esett a 2024 közepén elért csúcsához képest, annak ellenére, hogy a vállalat ugyanebben az időszakban évről évre kétszámjegyű profitnövekedést ért el, és jelenleg sem utal semmi arra, hogy ez a tendencia megtörne.
A makacsul negatív piaci hangulatot nehéz teljes mértékben racionálisnak nevezni, ugyanakkor részben továbbra is a piaci folyamatok és az értékelési modellek alakítják.
Jelenleg a piac lényegében abból indul ki, hogy a szoftver- és SaaS-vállalatokat idővel a mesterséges intelligencia „kiváltja” vagy kiszorítja a piacról. Emiatt sok ilyen cég célértékét gyakorlatilag a nullához közelítik, miközben a pénzügyi eredmények ennek éppen az ellenkezőjét mutatják.
Függetlenül attól, mennyire reális egy ilyen forgatókönyv, a ServiceNow üzleti modellje szorosan épül a mesterséges intelligenciára. Nem egy „dinoszauruszról” van szó, amelynek megoldásait valaki hamarosan töredékáron lemásolja, hanem egy olyan vállalatról, amely az AI vállalati alkalmazásának egyik kulcsszereplője.
A közelgő gyorsjelentés előtt azonban fel kell tenni egy olyan kérdést, amelynek megválaszolása nemcsak a vállalat, hanem az egész szektor szempontjából meghatározó lehet.
A legfontosabb kérdés:
Mit kell felmutatnia a ServiceNow-nak ahhoz, hogy meggyőzze a piacot arról, hogy az elmúlt időszak eladási hulláma túlzott volt?
Az elvárások rendkívül magasak, miközben a hibázási lehetőség minimális. Önmagában az árbevétel és az egy részvényre jutó nyereség (EPS) felülmúlása már nem lesz elegendő.
A 3,92 milliárd dolláros elemzői árbevételi várakozás és a körülbelül 8,6 dolláros korrigált EPS meghaladása csupán a minimum elvárás, nem pedig a vállalat melletti befektetési tézis bizonyítéka.
A befektetők figyelme sokkal inkább a cRPO (current Remaining Performance Obligations) és az RPO (Remaining Performance Obligations) mutatókra összpontosul majd.
Ezek a mutatók sokkal pontosabban jelzik a vállalat növekedésének minőségét, mint a bevétel vagy akár a rendelésállomány, mivel a rövid és hosszú távú szerződéses kötelezettségeket, illetve a jövőbeni bevételi potenciált mérik.
A piac nagyjából 20%-os éves cRPO-növekedést vár. Amennyiben a növekedés ennél gyengébb lesz, az tovább ronthatja a vállalat hosszú távú értékelését (terminal value), amely már jelenleg is jelentős nyomás alatt áll.
Röviden: a ServiceNow-nak azt kell bizonyítania, hogy nem egyszerűen egy SaaS-vállalat, hanem a vállalati AI-ügynökök működését összefogó és koordináló „orchestration layer” vezető platformja.
Ez kulcsfontosságú lehet a vállalat értékelése szempontjából.
Ugyanakkor a ServiceNow eredményei jóval túlmutatnak egyetlen vállalaton vagy akár az egész SaaS-szektoron. A gyorsjelentés egyfajta lakmuszpapírja lehet a mesterséges intelligencia forradalmának is.
A siker vagy a csalódást keltő eredmény megmutathatja, hogy az AI továbbra is csupán ígéret marad-e, vagy valóban olyan technológiává válik, amely mélyen beépül a vállalatok mindennapi működésébe.
ServiceNow technikai elemzés (D1)
A napi grafikon azt mutatja, hogy az ár egy szűk, 84 és 125 dollár közötti téglalap alakú sávban mozog, és a jelenlegi, 102 dollár körüli záróár nem ad iránymutató jelzést. Ez a nagy forgalmú „holtzóna” azt jelenti, hogy mind a bullok, mind a bearok lefelé irányuló kockázatnak vannak kitéve, amíg egy döntő áttörés meg nem határozza a következő trendet. Forrás: xStation5
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A védelmi szektor az eredmények közzététele előtt
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