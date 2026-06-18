Reggeli összefoglaló – A piac visszatér a normális kerékvágásba (2026.6.18.)

Makrogazdaság és jegybankok
Fed kamatdöntés: Az amerikai Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) a várakozásoknak megfelelően változatlanul a 3,50–3,75%-os sávban tartotta az irányadó kamatlábat, ezzel zsinórban a negyedik ülésen nem történt kamatváltozás.
Szigorúbb dot-plot: A makrogazdasági előrejelzések, különösen a dot-plot, jóval szigorúbb (hawkish) kilátásokat mutatnak, főként 2026-ra vonatkozóan. Az új Fed-elnök, Kevin Warsh, jelentősen restriktívebb megközelítést képviselt.
Egyszerűsített közlemény: A Fed hivatalos közleményének több mint felét kivágták, teljesen eltávolítva a korábbi „galamb” (dovish) utalásokat a lehetséges kamatcsökkentésekkel kapcsolatban.
Warsh stratégiája: Kevin Warsh Fed-elnök jelezte, hogy változások várhatók az adatok bemutatásában, az előrejelzésekben és a kommunikációban. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az infláció elsődleges okai továbbra is a kínálati sokkok, és a jelenlegi kamatszinteket „meglehetősen restriktívnek” nevezte.
Hangulatváltás: A Fed-tagok jelentős része ma már szigorúbb álláspontot képvisel, mint márciusban. A 2026 végére vonatkozó medián kamatvárakozás 3,8%-ra emelkedett.
További kamatemelések napirenden: Az FOMC tagjainak fele (12-ből 9 fő) legalább egy további kamatemelésre számít idén, az erős munkaerőpiacra és az emelkedő inflációs kockázatokra (különösen a közelmúltbeli energiaár-sokkok után) hivatkozva. Warsh ugyanakkor kategorikusan kizárta a 2%-os inflációs cél felülvizsgálatát.
Új-zélandi GDP felülteljesítés: Új-Zéland 2026 első negyedéves GDP-adata pozitív meglepetést okozott a piacoknak. A gazdaság negyedéves alapon 0,8%-kal bővült (a várt 0,9% mellett, az előző 0,5%-os növekedést követően), míg éves szinten 1,5%-os növekedést mutatott a várt 1,1%-kal szemben.
NZD reakciója: Az erős új-zélandi adatok növelik a további kamatemelések lehetőségére vonatkozó várakozásokat, és segítik az NZDUSD devizapár felpattanását, miután nemrég április óta a legalacsonyabb szintekre esett.
Geopolitika
Amerikai–iráni áttörés: Értesülések szerint az Egyesült Államok és Irán elektronikus úton aláírt egy egyetértési megállapodást (MOU), amely azonnali tűzszünetet vezet be minden fronton (beleértve Libanont is), és 60 napos időszakot nyit egy végleges békeszerződés megtárgyalására.
Genfi aláírás: A memorandum hivatalos aláírására és hatálybalépésére pénteken kerül sor Genfben, Svájcban. Az eseményt történelmi áttörésként értékelik.
Főbb rendelkezések: A megállapodás részeként az Egyesült Államok vállalja a tengeri blokád 30 napon belüli feloldását, az iráni eszközök befagyasztásának megszüntetését, a szankciók teljes eltörlését, valamint az iráni olajexport azonnali jóváhagyását.
Regionális újjáépítés: A térség országainak bevonásával 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozását tervezik. A normál hajózási forgalom helyreállítása és a biztonságos tengeri közlekedés érdekében Irán hivatalos tárgyalásokat indít Ománnal a Hormuzi-szoros ügyében.
Részvénypiacok és vállalatok
Wall Street-i eladási hullám: Az amerikai részvényindexek jelentős veszteségekkel zárták a szerdai kereskedést. Az S&P 500 1,2%-ot, a Nasdaq 100 pedig 1,34%-ot esett a Fed szigorú hangvétele és az államkötvénypiac erős eladási hulláma miatt.
Csütörtöki korrekció: A mai kereskedésben fordulat látható. Az US500 határidős kontraktusok már 1,4%-os, míg az US100 futures 1,8%-os emelkedést mutat.
Ázsiai piacok: Az ázsiai kereskedési szakasz vegyes, de viszonylag stabil nyitást hozott, óvatos optimizmussal, amelyet elsősorban a technológiai szektor erős teljesítménye támogat.
Mérföldkő a KOSPI számára: A dél-koreai KOSPI index története során először lépte át a 9000 pontos szintet. A mutató a reggeli kereskedésben 1,5%-kal emelkedett, miközben a technológiai óriások húzták a piacot. Az SK Hynix részvényei több mint 3%-kal ugrottak új csúcsra a fejlett HBM4E memóriák szállításainak köszönhetően.
Nikkei emelkedés: A japán Nikkei 225 index közel 2%-os pluszban zárt.
Devizapiac
Erősödő dollár: A Dollárindex a Federal Reserve sajtótájékoztatójának lezárását követően mintegy 50 pipet emelkedett.
Figyelem a jenen: A befektetők kiemelten figyelik a japán jent (JPY), miután a Japán Jegybank (BoJ) múlt héten 1%-ra emelte az alapkamatot. Ez a Fed szigorú álláspontjával együtt tovább szűkíti a globális likviditási feltételeket.
Főbb devizapárok: Az EURUSD tegnap 1,16-ról az 1,15-ös szintre esett vissza, míg az USDJPY áttörte a pszichológiailag fontos 160,5-ös szintet.
Nyersanyagpiacok
Nyomás alatt az olaj: A globális nyersolajárak jelentősen estek annak hatására, hogy a piac az iráni kínálat gyors visszatérésére számít a geopolitikai megállapodás nyomán.
Brent olaj: A tegnapi volatilitás ellenére a Brent továbbra is csökkenő pályán mozog, és ma hordónként 78 dollár alatt kereskedik.
Arany volatilitása: Az arany negatívan reagált a Fed szigorú üzeneteire, ledolgozta a hét elején elért nyereségét, és kezdetben unciánként 4250 dollárig esett.
Nemesfémek visszapattanása: A csökkenő olajárak kedveznek a nemesfémeknek. Emellett, mivel Kevin Warsh végül nem bizonyult szélsőségesen szigorúnak, az arany ma ismét emelkedik, és közelíti a 4321 dolláros unciánkénti szintet.
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