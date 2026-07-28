Reggeli összefoglaló: Az amerikai támadások leállítása és a félvezetőipari szektor visszaesései kiegyensúlyozzák egymást (2026. július 28.)

A hét kezdetét az Egyesült Államok és Irán közötti harci cselekmények felfüggesztéséről szóló hírek határozták meg.
Geopolitika
A csütörtökről péntekre virradó éjszaka egyelőre az utolsó volt, amikor az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre. A légitámadások felfüggesztésének hátterében állítólag amerikai tanácsadók figyelmeztetései állnak, miszerint a célpontok és a fegyverkészletek is fogyóban vannak. Ezt vasárnap az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Mike Waltz is megerősítette. Hangsúlyozta, hogy a szünet célja az volt, hogy „teret adjanak a diplomáciának”.
Ugyanezen a napon Donald Trump elnök arról számolt be, hogy valóban folynak tárgyalások:
„Jelenleg is tárgyalunk velük. Úgy gondolom, hogy napról napra komolyabbak. Készen állunk a cselekvésre, de tárgyalunk velük.”
Ma éjjel már úgy fogalmazott, hogy ezek „jó tárgyalások”. Ugyanakkor – ahogy azt már megszokhattuk – hozzátette, hogy ha a tárgyalások kudarcot vallanak, az Egyesült Államok „visszatér ahhoz, amit korábban tett”.
Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Esmail Baghaei némileg másképp látja a helyzetet. Azt állítja, hogy jelenleg nincs közvetlen párbeszéd iráni és amerikai tisztviselők között. Teherán ugyanakkor megerősítette, hogy Ománnal – a konfliktus egyik kulcsfontosságú közvetítőjével – tárgyalásokat folytat. A megbeszélések célja a Hormuzi-szoros tengeri forgalmára vonatkozó „mechanizmusok” kialakítása. Baghaei szerint egyelőre „nem történt változás a Hormuzi-szoros hajózási helyzetében”.
Teherán kijelentette, hogy addig felfüggeszti a megtorló intézkedéseket, amíg az Egyesült Államok is fenntartja a légicsapások szüneteltetését.
Energiapiac
A Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag zárva maradt (a Kpler adatai szerint a hajóforgalom legfeljebb napi néhány tucat hajóra korlátozódik, szemben a normál körülmények között megszokott napi 80–140 hajóval), és a felek továbbra is messze vannak attól, hogy megállapodjanak az urándúsítás kérdésében.
A Brent nyersolaj ára jelenleg körülbelül 88 dollár, a WTI-é pedig 82 dollár hordónként. Ez a csütörtöki csúcsokhoz képest rendre 15%-os, illetve 12%-os visszaesést jelent.
A holland TTF gáztőzsdén is csökkennek az árak, a szeptemberi kontraktus ára 58 dollár/MWh körül alakul. A NATGAS jegyzése 2,75 dollár/MMBtu.
Részvénypiacok
Az energiaárak jelentős csökkenése érezhetően javította a globális piaci hangulatot. A hétfői kereskedés elsősorban az európai piacokon zöldben zárt, élükön a német DAX (+1%) és a spanyol Ibex 35 (+0,8%) indexszel.
Az Egyesült Államokban már kevésbé volt egyértelmű a kép. A Dow Jones 0,5%-os emelkedéssel zárt, az S&P 500 lényegében stagnált, míg a Nasdaq 100 0,2%-os csökkenést könyvelt el. Az eltérő teljesítmény elsősorban a félvezetőipari vállalatok gyengeségének volt köszönhető, amelyek visszaadták a közelmúlt nyereségének egy részét. A Sandisk 11,3%-ot, az ASML 5,4%-ot, az Nvidia 5%-ot, a Seagate pedig 4%-ot esett.
Az Nvidia folytatódó árfolyamcsökkenése következtében az Apple ismét a világ legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata lett, mintegy 4,95 billió dolláros értékkel.
1. ábra: A Nasdaq 100 legnagyobb nyertesei és vesztesei (2026.07.27.)
Forrás: XTB Research, 28.07.2026
A mozgás részben tekinthető profitrealizálásnak is a következő hyperscaler vállalatok gyorsjelentései előtt. Ugyanakkor jelentős szerepet játszhattak azok a hírek is, amelyek szerint a kínai gyártók előrelépést értek el saját félvezetőgyártó berendezéseik fejlesztésében. A beszámolók szerint már fejlesztés alatt áll a fejlett chipek gyártásához alapvető fontosságú DUV (Deep Ultraviolet Lithography) technológia.
Ázsia
A félvezetőszektor eladási hulláma Ázsiát sem kerülte el. A dél-koreai KOSPI index több mint 10%-kal gyengült. A visszaesést természetesen a Samsung (-13,2%) és az SK Hynix (-7,5%) vezette.
A japán Nikkei 225 (-4,3%) és a kínai Shanghai SE Composite (-1,3%) szintén mínuszban zárt. A Hang Seng enyhe emelkedést mutatott (+0,2%).
Nemesfémek
A nemesfémek árfolyamának egyértelmű iránya nehezen meghatározható. Hétfőn a piacnyitást követően az arany és az ezüst is emelkedett, azonban a nap második felében visszaadták nyereségüket (annak ellenére, hogy a főbb gazdaságok 10 éves államkötvényhozamai csökkentek). Ma mindkét nemesfém folytatja az esést.
Az arany ára jelenleg körülbelül 4045 dollár/trójai uncia (a nap kezdete óta 0,8%-os csökkenés), az ezüsté pedig 57,2 dollár (-2,1%).
Makrogazdasági adatok és monetáris politika
A tegnapi makrogazdasági adatközlések száma viszonylag alacsony volt. A hét második felében azonban izgalmasabbá válik a helyzet az európai országok és az Egyesült Államok inflációs adatainak publikálása miatt (az USA esetében az egy hónapos késéssel közzétett PCE inflációról lesz szó).
A hét központi eseménye azonban a legnagyobb jegybankok kamatdöntő ülése lesz. Kedden a Fed, csütörtökön a Bank of England (BoE), csütörtökről péntekre virradó éjjel pedig a Bank of Japan (BoJ) dönt a kamatokról. Egyik jegybanktól sem várunk kamatváltoztatást. Ugyanakkor várhatóan mindegyikük hawkish hangnemet üt meg, és a piacokat a következő ülésen várható kamatemelés irányába tereli, amely jelenleg mindhárom intézmény alapforgatókönyve.
Németország
A német Ifo üzleti hangulatindex 86,6 pontra emelkedett, miközben az üzleti várakozások mutatója is jelentősen javult (86,7 pontra). A jelenlegi helyzet megítélésében ugyanakkor nem történt javulás. Az adatok nagyrészt összhangban vannak a közelmúlt PMI-mutatóival, amelyek a gazdasági helyzet javulását, különösen az ipari szektorban, vetítik előre.
Egyesült Államok
A tartós cikkekre érkező megrendelések júniusban 0,3%-kal emelkedtek havi alapon, ami jelentősen elmaradt a 2,5%-os várakozástól. A piac a májusi 4%-os visszaesést követően erőteljesebb fellendülésre számított.
A gyengébb adat elsősorban a közlekedési szektor alacsonyabb keresletének tudható be. A vállalati beruházások alapját jelentő tőkejavak rendelései ugyanakkor stabilnak bizonyultak, ami némileg javította a piaci hangulatot. Emellett jól látható volt az AI-hoz kapcsolódó beruházások növekedése is: júniusban a fellendülést leginkább a számítógépek és elektronikai berendezések (+3,1% havi alapon) vezették. Kedvező képet mutattak továbbá az alapfémek (+1,1% havi alapon), valamint az elektromos berendezések és készülékek (+0,9% havi alapon) megrendelései is.
Breaking: A eurozóna fellendülése? A magas olaj- és gázárak árnyékot vetnek a kedvező PMI-adatokra
Az olaj ára több mint 3%-kal emelkedett 🛢️
A védelmi szektor az eredmények közzététele előtt
Mindent vagy semmit: a ServiceNow eredményeinek előzetese
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