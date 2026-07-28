Reggeli összefoglaló: Az amerikai támadások leállítása és a félvezetőipari szektor visszaesései kiegyensúlyozzák egymást (2026. július 28.)

A hét kezdetét az Egyesült Államok és Irán közötti harci cselekmények felfüggesztéséről szóló hírek határozták meg.

Geopolitika

A csütörtökről péntekre virradó éjszaka egyelőre az utolsó volt, amikor az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre. A légitámadások felfüggesztésének hátterében állítólag amerikai tanácsadók figyelmeztetései állnak, miszerint a célpontok és a fegyverkészletek is fogyóban vannak. Ezt vasárnap az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Mike Waltz is megerősítette. Hangsúlyozta, hogy a szünet célja az volt, hogy „teret adjanak a diplomáciának”.

Ugyanezen a napon Donald Trump elnök arról számolt be, hogy valóban folynak tárgyalások:

„Jelenleg is tárgyalunk velük. Úgy gondolom, hogy napról napra komolyabbak. Készen állunk a cselekvésre, de tárgyalunk velük.”

Ma éjjel már úgy fogalmazott, hogy ezek „jó tárgyalások”. Ugyanakkor – ahogy azt már megszokhattuk – hozzátette, hogy ha a tárgyalások kudarcot vallanak, az Egyesült Államok „visszatér ahhoz, amit korábban tett”.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Esmail Baghaei némileg másképp látja a helyzetet. Azt állítja, hogy jelenleg nincs közvetlen párbeszéd iráni és amerikai tisztviselők között. Teherán ugyanakkor megerősítette, hogy Ománnal – a konfliktus egyik kulcsfontosságú közvetítőjével – tárgyalásokat folytat. A megbeszélések célja a Hormuzi-szoros tengeri forgalmára vonatkozó „mechanizmusok” kialakítása. Baghaei szerint egyelőre „nem történt változás a Hormuzi-szoros hajózási helyzetében”.

Teherán kijelentette, hogy addig felfüggeszti a megtorló intézkedéseket, amíg az Egyesült Államok is fenntartja a légicsapások szüneteltetését.

Energiapiac

A Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag zárva maradt (a Kpler adatai szerint a hajóforgalom legfeljebb napi néhány tucat hajóra korlátozódik, szemben a normál körülmények között megszokott napi 80–140 hajóval), és a felek továbbra is messze vannak attól, hogy megállapodjanak az urándúsítás kérdésében.

A Brent nyersolaj ára jelenleg körülbelül 88 dollár, a WTI-é pedig 82 dollár hordónként. Ez a csütörtöki csúcsokhoz képest rendre 15%-os, illetve 12%-os visszaesést jelent.

A holland TTF gáztőzsdén is csökkennek az árak, a szeptemberi kontraktus ára 58 dollár/MWh körül alakul. A NATGAS jegyzése 2,75 dollár/MMBtu.

Részvénypiacok

Az energiaárak jelentős csökkenése érezhetően javította a globális piaci hangulatot. A hétfői kereskedés elsősorban az európai piacokon zöldben zárt, élükön a német DAX (+1%) és a spanyol Ibex 35 (+0,8%) indexszel.

Az Egyesült Államokban már kevésbé volt egyértelmű a kép. A Dow Jones 0,5%-os emelkedéssel zárt, az S&P 500 lényegében stagnált, míg a Nasdaq 100 0,2%-os csökkenést könyvelt el. Az eltérő teljesítmény elsősorban a félvezetőipari vállalatok gyengeségének volt köszönhető, amelyek visszaadták a közelmúlt nyereségének egy részét. A Sandisk 11,3%-ot, az ASML 5,4%-ot, az Nvidia 5%-ot, a Seagate pedig 4%-ot esett.

Az Nvidia folytatódó árfolyamcsökkenése következtében az Apple ismét a világ legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata lett, mintegy 4,95 billió dolláros értékkel.

1. ábra: A Nasdaq 100 legnagyobb nyertesei és vesztesei (2026.07.27.)

Forrás: XTB Research, 28.07.2026