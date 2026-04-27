Mire számíthatunk a héten a gazdasági adatok és a vállalati eredmények tekintetében?

Az európai piacok hétfői kereskedési napjának első perceiben a legtöbb részvényindex enyhe emelkedést mutat. A határidős ügyletek azonban nem tükrözik ezt a tendenciát. A német DAX 0,27%-kal, az EU50 pedig 0,3%-kal csökkent. A befektetők továbbra is a közel-keleti konfliktussal kapcsolatos új jelentésekre koncentrálnak, amelyek továbbra is rendkívül kétértelműek. A háttérben az első negyedéves eredmények közzétételének időszaka is egyre nagyobb szerepet kap, és ez lesz a fő figyelem középpontjában szerdán és csütörtökön. Az európai határidős ügyletek aktuális árai. Forrás: xStation MIT VÁRHATUNK A MAI KERESKEDÉSTŐL ÉS A HÉT TÖBBI RÉSZÉTŐL? • Trump a legfőbb nemzetbiztonsági tanácsadókkal együtt ülést hív össze a helyzetteremben, hogy értékeljék az Iránnal folytatott tárgyalások patthelyzetét, és megvitassák a következő lépéseket. A találkozóról érkező bármilyen hír hatalmas hullámokat kelthet a piacokon – különösen az olaj- és határidős piacokon. • Irán békejavaslata a nap fő katalizátora – Trump egyértelművé tette, hogy nem szándékozik feloldani a szankciókat, amíg nem biztosítják a nukleáris engedményeket. A Fehér Ház kijelentette, hogy „nem fog a sajtón keresztül tárgyalni”, és csak olyan megállapodást fogad el, amely véglegesen megakadályozza Iránban a nukleáris fegyverek megszerzését. A patthelyzet továbbra is fennáll. • Kulcsfontosságú hét a makrogazdasági és vállalati hírek szempontjából: Fed (szerda), EKB és BoE (csütörtök), BoJ, BoC. Adatok: amerikai PCE, GDP, ISM gyártási PMI. A „Mag 7” öt vállalata teszi közzé eredményeit – a jelenlegi értékelések mellett bármilyen csalódás hirtelen korrekciót válthat ki a történelmi csúcsokról. Az ezen a héten várható legfontosabb makrogazdasági jelentéseket az alábbiakban soroljuk fel ⬇️ Forrás: XTB Vállalati eredménynaptár Forrás: XTB

