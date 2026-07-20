Piaci összefoglaló: A légitársaságok nyomás alatt, Európa ellenáll a drága olajnak

Az európai piac a hét elején jelentősen csökkenti a volatilitást. Várható, hogy az európai befektetők visszatartják magukat a piaci döntésektől, amíg a közel-keleti helyzetre vonatkozóan egyértelműbb jelzések nem érkeznek. Az EKB csütörtöki sajtótájékoztatója szintén rendkívül fontos lesz.
Annak ellenére, hogy az USA és Irán között ismét meglehetősen heves tűzharc zajlott, az európai piac összességében kis mértékű, de mégis pozitív emelkedést mutat.
Szektorszinten a technológiai vállalatokkal kapcsolatos javuló hangulat támogatja az európai félvezetőgyártó cégeket, miközben a Ryanair gyorsjelentése és a közel-keleti légi közlekedéssel kapcsolatos aggodalmak nyomás alá helyezik az európai légitársaságokat.
Vállalati hírek:
Ryanair: A légitársaság közzétette 2026 második negyedéves eredményeit. Az elvárások már eleve alacsonyak voltak, így a közel egyharmados profitcsökkenést és a várakozásoktól elmaradó árbevételt a piac nagyrészt már beárazta. A gyenge eredmények ugyanakkor megerősítik, hogy a légitársaságok számára kedvezőtlen forgatókönyv kezd megvalósulni. A Ryanair részvényei további 5%-ot estek, amelyet az Air France, a Wizz Air és a Lufthansa követett 1–3%-os mínuszokkal.
Thales: A vállalat a gyorsjelentés előtt megerősítette, hogy új katonai helikopterekre és radarrendszerekre kapott megrendeléseket. A szerződések összértéke várhatóan megközelíti az 1 milliárd eurót. A részvények enyhe emelkedéssel reagálnak.
Thule: A kültéri felszereléseket gyártó vállalat közzétette eredményeit. Az erős árbevétel-növekedés és a rekordmagas működési marzs ellenére a részvények mintegy 3%-ot estek, ami valószínűleg profitrealizálásnak tudható be a korábbi erőteljes árfolyam-emelkedést követően.
Craneware: Az amerikai egészségügyi rendszer számára szoftvermegoldásokat fejlesztő brit vállalat kibertámadás és adatlopás áldozata lett. A részvények árfolyama közel 8%-kal csökkent.
Makrogazdaság
A német termelői árindex (PPI) a vártnál alacsonyabb lett, ami az inflációs nyomás enyhülésére utalhat, ugyanakkor a gazdasági növekedés lassulásának jele is lehet.
Devizapiac
Az ausztrál és az új-zélandi dollár továbbra is erősödik az amerikai dollárral szemben. Az AUD és az NZD egyaránt több mint 0,5%-ot emelkedett az USD-vel szemben, elsősorban a kamatvárakozások változásának köszönhetően.
Nyersanyagpiac
A mezőgazdasági nyersanyagok közül a kakaó ára több mint 3%-kal csökkent. A visszaesés valószínűleg profitrealizálás eredménye a korábbi jelentős árfolyam-emelkedést követően.
A Brent típusú kőolaj ára rövid időre ismét 90 dollár fölé emelkedett hordónként. Az energiapiacot továbbra is támogatja a közel-keleti konfliktus fokozódása és annak egyre kisebb esélye, hogy rövid távon sikerül diplomáciai megoldást találni.
Kriptovaluták
A hétfői amerikai tőzsdenyitás előtt kiegyensúlyozott a hangulat a kriptovaluta-piacon. A Bitcoin továbbra is oldalazik, valamivel 65 000 dollár alatt, míg a Solana és az Ethereum egyaránt közel 1%-os emelkedést mutat.
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