Reggeli összefoglaló (01.04.2026)

Az olajárak ismét emelkedtek. Az OIL 1,30%-kal 104,40 USD/hordóra nőtt, míg az OIL.WTI 1,10%-kal 102,60 USD/hordóra emelkedett.

Az Öböl-régió energia-infrastruktúrája elleni újabb támadások továbbra is magasan tartották a kínálati kockázatokat. Ugyanakkor Trump megjegyzései egy esetleges kivonulásról korlátozták a további emelkedést.

Trump kijelentette, hogy az USA két-három héten belül kivonulhat, és nincs szükség hivatalos megállapodásra Iránnal. Ez egy „küldetés teljesítve” narratíva felé való elmozdulást sugall. A kulcsfeltétel Irán nukleáris fenyegetésének semlegesítése, nem pedig egy diplomáciai megállapodás elérése.

Az Egyesült Arab Emírségek egyre közelebb kerül a közvetlen katonai részvételhez a Hormuzi-szoros újranyitására irányuló erőfeszítésekben. Szaúd-Arábia és Bahrein inkább összehangoltnak tűnik, míg Katar, Omán és Kuvait óvatosabb álláspontot képvisel. Egy esetleges koalíció várhatóan a tengeri biztonságra és a légvédelemre összpontosítana.

Az újabb támadások, beleértve a Doha közelében és a kuvaiti üzemanyag-infrastruktúra ellen végrehajtott csapásokat, azt mutatják, hogy az energiaszállítási útvonalak továbbra is sebezhetőek.

Kína feldolgozóipari PMI-je 52,1-ről 50,8-ra csökkent, ami a negyedik egymást követő hónap bővülését jelzi, de lassuló ütemben. A kibocsátás, a rendelések és a foglalkoztatás továbbra is növekednek. Ugyanakkor az emelkedő költségek és a romló ellátási feltételek egyre inkább terhelik az ágazatot. A közel-keleti konfliktus egyre inkább hatással van a kínai termelési költségekre.

Kínában a beszerzési árak 2022 márciusa óta a leggyorsabb ütemben emelkedtek, míg az értékesítési árak négyéves csúcsra jutottak. A vállalatok elkezdték áthárítani a magasabb költségeket a fogyasztókra.

Japán PMI-je 53,0-ról 51,6-ra csökkent — továbbra is 50 felett, de lassuló növekedési lendülettel. A kibocsátás, a rendelések és a foglalkoztatás továbbra is emelkednek, de visszafogottabb ütemben. A magasabb energiaárak körülbelül 19 hónapja a leggyorsabb költségnövekedést okozták.

Ausztrália PMI-je 49,8-ra esett vissza, ismét az 50-es küszöb alá. Az új rendelések öt hónap után először csökkentek. A termelési költségek 3,5 éves csúcsra emelkedtek, főként az energia- és szállítási költségek miatt. Az üzleti hangulat jelentősen romlott.

Az amerikai indexek megugrottak a konfliktus gyorsabb lezárására vonatkozó várakozások hatására. Az US30 2,55%-kal emelkedett, az US500 közel 3,00%-kal, míg az US100 3,90%-kal nőtt. Ez az egyik legerősebb impulzus volt 2025 májusa óta.

Az OpenAI egy 122 milliárd USD összegű finanszírozási kört zárt le, 852 milliárd USD értékelés mellett. A kör egy 2026-os IPO előkészítését is jelentheti.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.