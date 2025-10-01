Reggeli összefoglaló (01.10.2025)

A főbb amerikai és uniós indexek határidős jegyzései erőteljes korrekcióba kezdtek, mivel az amerikai szövetségi ügynökségek leállását követően romlott a befektetői hangulat (US500, U100, EU50: -0,3%).

A kormányzat 2018 óta első leállása azt követően kezdődött, hogy az amerikai szenátus elutasította a demokraták kiadási törvényjavaslatát, amely viszont nem támogatta a republikánusok javaslatát a kongresszusban, főként az egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos nézeteltérések miatt. A BLS hétfőn bejelentette, hogy a leállás ideje alatt nem teszi közzé a pénteki NFP-adatokat.

Austan Goolsbee kijelentette, hogy nem akar megelőzően kamatot csökkenteni, remélve, hogy a jelenlegi infláció átmeneti. A chicagói Fed elnöke ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a legutóbbi inflációs epizód nem fog tartós nyomássá válni.

Az ázsiai-csendes-óceáni térségben vegyes a hangulat, az aktivitást visszafogja a nemzeti ünnep miatti piaci szünet Kínában. A japán Nikkei már a harmadik egymást követő ülésszakon esik (JP225: -0,6% ) a BOJ felmérésére reagálva, amely a regionális gyártók körében javuló hangulatot mutatott, ami növeli a kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat. Az AU200.cash és az SG20.cash 0,1%, illetve 0,3%-ot emelkedett. Az indiai Nifty 50 0,3%-kal emelkedett a tegnapi korrekció után, míg a dél-koreai Kospi (+0,8%) szintén a technológiai részvények hat ására erősödött.

A japán Nikkei már a harmadik egymást követő ülésszakon esik a BOJ felmérésére reagálva, amely a regionális gyártók körében javuló hangulatot mutatott, ami növeli a kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat. Az AU200.cash és az SG20.cash 0,1%, illetve 0,3%-ot emelkedett. a tegnapi korrekció után, míg ására A japán feldolgozóipari PMI szeptemberre vonatkozóan a várakozásokat némileg meghaladta (48,5 vs. Bloomberg konszenzus 48,4, előzőleg 49,7), de egyben a termelés csökkenésének hat hónapja leggyorsabb ütemét is jelezte. Az üzleti aktivitás a köztes termékeket előállítók körében esett vissza a legnagyobb mértékben. A vállalatok gyengébb megrendelésekről számoltak be, mivel a kínai és az amerikai kereslet gyengülése miatt a vevők csökkentették készleteiket.

Az ausztrál feldolgozóipari PMI váratlanul 51,6-ról 51,4-re csökkent, ami az ágazati növekedés lassulására utal az új megrendelések június óta első alkalommal tapasztalt csökkenése közepette, mivel a kereslet részben az emelkedő nyersanyag- és üzemanyagköltségekből eredő árnyomás miatt gyengült.

A dollárindex zsinórban negyedik vesztes szeánszát kezdte (USDIDX: -0,15%), a legnagyobb mértékben a jennel (USDJPY: -0,2% ) és az euróval (EURUSD: +0,2%, 1,1757 ) szemben gyengült. A leggyengébb G10-es deviza azonban az ausztrál dollár, amely korrigál a közelmúltbeli fellendülése után, amelyet a hawkish RBA várakozások hajtottak (AUDUSD: -0,2% ).

a legnagyobb mértékben a jennel ) és az euróval ) szemben gyengült. A leggyengébb G10-es deviza azonban az ausztrál dollár, amely korrigál a közelmúltbeli fellendülése után, amelyet a hawkish RBA várakozások hajtottak ). Az arany az amerikai politikai zavarok közepette folytatja emelkedését (+0,1%, 3.863 $/uncia) , az ezüst pedig követi a példát (+0,7%, 47,01 $/uncia). A palládium (-1,4%) és a platina (-0,3%) azonban lefelé korrigál.

amerikai politikai zavarok közepette , az ezüst pedig követi a példát (+0,7%, 47,01 $/uncia). A palládium (-1,4%) és a platina (-0,3%) azonban lefelé korrigál. Az olajárak két napnyi csökkenés után stabilizálódnak (OIL: +0,1%), az OPEC megnövekedett kitermeléséből eredő lefelé irányuló nyomást ellensúlyozzák a csökkenő amerikai készletekre vonatkozó várakozások. A NATGAS 0,75%-os emelkedést mutat.

az OPEC megnövekedett kitermeléséből eredő lefelé irányuló nyomást ellensúlyozzák a csökkenő amerikai készletekre vonatkozó várakozások. A NATGAS 0,75%-os emelkedést mutat. A Bitcoin 0,4%-kal 114.780 dollárra emelkedett, míg az Ethereum 0,1%-kal 4.154 dollárra csökkent.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.