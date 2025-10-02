Reggeli összefoglaló (02.10.2025)

Az ázsiai kereskedés a főbb részvényindexek erős emelkedését hozta; a Nikkei több mint 1,2%-ot, a hongkongi Hang Seng pedig 1,6%-ot emelkedett. A piac a Samsung és az SK Hynix OpenAI-val kötött megállapodására összpontosított; az SK Hynix részvényei 25 éves csúcsot értek el (9%-os emelkedés), míg a Samsung több mint 4%-kal erősödött. Makrooldalon a fogyasztói hangulat Japánban enyhe javulást mutatott, 35,3 pontra emelkedett a korábbi 35,2 és 34,9 pontról.

Az ázsiai rali az európai és az amerikai indexfuturesek esetében is javuló hangulatot eredményezett, az US100 0,25%-kal emelkedett a 25.100-as szint felé.

A tegnapi, a vártnál gyengébb ADP-foglalkoztatási adatot a piacok üdvözölték, ami táplálta a Fed további kamatcsökkentési várakozásait még ebben az évben. A holnapi NFP-jelentés valószínűleg késni fog, így a Fed meglehetősen dovish munkaerő-piaci adatokkal rendelkezik, ami még 2 további csökkentést sugall idén.

A Goldman Sachs szerint mostanra megnőtt a valószínűsége az amerikai gazdasági növekedés gyorsulásának. Másrészt az S&P Global arra figyelmeztetett, hogy az amerikai kormányzat folyamatban lévő leállása növeli a bizonytalanságot a szélesebb gazdasági kilátásokban.

A Fitch Ratings az amerikai kormány leállását kommentálta: "Az elhúzódó fennakadás enyhén lassíthatja az amerikai gazdasági növekedést. (...) A leállás makrogazdasági hatása rövid távon korlátozott". A piacok a leállást potenciálisan lemondónak tekintik, ami támogatja az aranyat, de hatással van az amerikai dollárra.

Az Intel részvényei tegnap erősödtek, miután a Semafor arról tájékoztatott, hogy a vállalat már korai tárgyalásokat folytat az AMD öntödei ügyfélként való felvételéről. Emellett a Pfizer részvényei több mint 6%-ot emelkedtek, miután a BMO elemzői felminősítették a minősítést, és a Politico jelentése szerint Trump elhalasztotta a gyógyszerárakat, hogy tárgyaljon a gyógyszerárakról.

Trump a múlt héten szerdától kezdődően három számjegyű vámokkal fenyegetett a gyógyszerimportra. A Fehér Ház most azt mondja, lehet, hogy nem kell bevezetni őket. A Fehér Ház egyik tisztségviselője szerint a Trump-kormányzat azért szüneteltette a vámok kivetésének tervét, hogy tárgyalásokat folytasson a gyógyszeripari óriáscégekkel olyan megállapodásokról, amelyekkel elkerülhetők a névre szóló termékeikre kivetett magasabb vámok, mint amilyet például a Pfizerrel bejelentett.



