Reggeli összefoglaló (03.10.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni indexek szerény erősödést mutatnak. A japán JP225 +1,60%-kal, az ausztrál AU200.cash +0,66%-kal, a szingapúri SG20cash pedig +0,10%-kal emelkedik. A kínai indexek határidős ügyletei kissé csökkennek, bár a készpénzpiac a folyamatban lévő ünnep miatt zárva marad.

Trump azt fontolgatja, hogy 1000-2000 dolláros csekket bocsát ki minden adófizető számára, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak. A kritikusok megjegyzik, hogy ez ellentmond a korábbi állításoknak, miszerint a vámok csökkentenék a hiányt.

Ueda kormányzó rugalmas, adatfüggő megközelítést hangsúlyozott, anélkül, hogy egyértelmű jelzéseket adott volna az ülés előtt. A JPY ma a leggyengébb G10-es valuta, 0,20-0,30% körüli veszteséggel. Az USDJPY 0,33%-kal 147,33-on áll.

Ueda arra számít, hogy a japán gazdasági növekedés lassulni fog, mielőtt fellendülne, a vámokból eredő további bizonytalansággal. A BOJ fenntartja az alkalmazkodó politikát, amíg inflációs és növekedési előrejelzései nem valósulnak meg.

A japán munkanélküliségi ráta augusztusban 2,6%-ra emelkedett a 2,4%-os várakozásokkal szemben, miközben az álláskeresőkhöz viszonyított arány 1,20-ra csökkent. Ueda a fogyasztói kiadások visszafogottságának korai jeleit is megállapította a magasabb élelmiszerárak miatt.

A szeptemberi NFP-adatok valószínűleg késni fognak, bár tegnap a BLS arról számolt be, hogy a közzétételhez szükséges összes adatot összegyűjtötte.

Ha a közzététel elhalasztásra kerül, a piacok ma nagyobb figyelmet fognak fordítani a Fed tisztviselőinek, köztük Williams, Goolsbee, Miran, Logan és Jefferson beszédeire.

A befektetők továbbra is 25 bázispontos kamatcsökkentést várnak a hónap végén, de a döntéshozók óvatos megjegyzései nagyobb súlyt kaphatnak az NFP hiányában.

Az ausztrál PMI gyengült szeptemberben: a feldolgozóipar 51,4-re (53,0-ról), a szolgáltatások 52,4-re (55,8-ról), az összetett 52,4-re csökkent. Mindegyik továbbra is 50 felett van, ami bővülést jelez, bár a lendület lelassult. A szeptemberi aktivitás június óta a leggyengébb volt a folyamatos növekedés ellenére.

