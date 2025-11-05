Reggeli összefoglaló (05.11.2025)

Az amerikai piacokon kedden jelentős csökkenés volt tapasztalható, a legnagyobb nyomás a technológiai és a fogyasztói diszkrecionális szektorokra nehezedett. A NASDAQ mintegy 2%-ot, az S&P 500 mintegy 1,17%-ot, a Dow Jones Industrial pedig valamivel több mint 0,5%-ot veszített. A technológiai ágazatot érte a legnagyobb csapás, amely körülbelül 2,3%-kal esett, a félvezetőgyártó vállalatok különösen erősen gyengültek, akár 3,7%-kal is eshettek. A piacok nyereséget vettek fel a hosszan tartó emelkedés utáni esetleges korrekcióval kapcsolatos aggodalmak közepette.

A 2025-ös harmadik negyedévben az AMD felülmúlta a piaci várakozásokat, 9,25 milliárd dolláros rekordbevételt ért el, amelyet az „ügyfél" és a „játék" szegmensek hajtottak, a negyedik negyedévre vonatkozó előrejelzések pedig további növekedést vetítettek előre, 9,3-9,9 milliárd dollárra. A vállalat növeli a K+F beruházásokat és biztosítja az AI-val kapcsolatos kulcsfontosságú megrendeléseket, ami azt mutatja, hogy stratégiája valódi bevételt generál, annak ellenére, hogy a bruttó árrés kissé elmaradt.

Az ázsiai és csendes-óceáni térségben a részvények széleskörű eladására került sor, folytatva a Wall Street-i csökkenést. A befektetők a túlértékelt technológiai részvények és a lehetséges gazdasági lassulás miatti növekvő aggodalmakra reagáltak.

Japánban voltak a legnagyobb veszteségek, a Nikkei 225 3%-ot esett, a Topix pedig több mint hat hónapja a legrosszabbul teljesített. A technológiai vállalatok vezették a csökkenést, a SoftBank Group mintegy 10%-ot veszített, és az eladási nyomás a félvezetőgyártókra is kiterjedt.

Dél-Koreában a KOSPI index 4,8%-ot esett, főként a Samsung és az SK Hynix meredek esése miatt, ami rövid időre leállította a határidős kereskedést.

Hongkongban a Hang Seng index 0,28%-ot esett, míg a kínai Shanghai Composite enyhén pozitív maradt (+0,05%), miután Peking bejelentette az amerikai árukra kivetett 24%-os vámok ideiglenes felfüggesztését egy évre, a 10%-os vámok fenntartását, ami rövid időre felerősítette a befektetői hangulatot.

Ausztráliában az S&P/ASX 200 index 0,24%-kal csökkent, követve a globális kockázatcsökkentő tendenciát és a technológiai jellegű eszközök iránti gyengülő keresletet.

Li Csiang kínai miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy a növekvő protekcionizmus és az egyoldalú kereskedelmi intézkedések megbontják a globális gazdasági rendet, és a növekedés lassulása közepette együttműködésre és a szabadkereskedelem védelmére szólított fel. Ugyanakkor Kína egy évre felfüggesztette az amerikai árukra kivetett 24%-os vámokat, és megtartotta a 10%-os vámokat, ami segített a tőzsdei veszteségek korlátozásában és enyhítette a jen erősödését.

Ugyanakkor Kína egy évre felfüggesztette az amerikai árukra kivetett 24%-os vámokat, és megtartotta a 10%-os vámokat, ami segített a tőzsdei veszteségek korlátozásában és enyhítette a jen erősödését. Kínában a szolgáltatási PMI októberben 52,6-ra, az elmúlt három hónap legalacsonyabb szintjére esett, mivel az exportmegrendelések zsugorodtak és a foglalkoztatás csökkent. Eközben a PBOC a jüan referencia-árfolyamát a vártnál (7,1336) kissé erősebben, 7,0901/dollárban határozta meg, ami a kínai valuta szerény támogatását jelzi.

Kanada megemelte deficitprognózisát, és csökkentette az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzését.

Japánból a Bank of Japan szeptemberi ülésének jegyzőkönyve megerősítette a monetáris politika normalizálásának óvatos megközelítését.

Az amerikai dollárindex (DXY ) augusztus 1. óta először lépte át a 100-as értéket, 100,255-re emelkedett, és szeptember 18. óta 4,2%-ot erősödött. A dollár a legtöbb főbb devizával szemben erősödött, többek között +1%-kal az NZD-vel és +0,91%-kal az GBP-vel szemben.

A réz ára már az ötödik egymást követő napon esett a globális piacokon.

A kriptopénzek piacán, a Bitcoin erős nyomás alá került, és a 100 000 USD pszichológiai szintjére esett. Az Ethereum is jelentős korrekciót élt át, közel 8%-ot veszített értékéből és 3.200 USD körül ingadozik. Ezek a visszaesések egy szélesebb körű kockázat-eszköz korrekció részét képezik, amelyet a növekvő piaci kockázatokkal és a Federal Reserve sólyomszerű politikájával kapcsolatos aggodalmak hajtottak, növelve a bizonytalanságot és nyereségfelvételre késztetve a befektetőket.

