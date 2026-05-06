Reggeli összefoglaló (06.05.2026)

A Trump-adminisztráció tisztviselői egyértelműen enyhébb hangnemet ütöttek meg Iránnal kapcsolatban, jelezve, hogy kevésbé hajlandók a további eszkalációra.

Rubio bejelentette az Epic Fury hadművelet végét, míg Hegseth kijelentette, hogy a tűzszünet fennáll. Caine tábornok szerint az iráni támadások nem lépték át azt a küszöböt, amely a nagyobb harci műveletek újraindítását indokolná. A piacok ezt egyértelmű elmozdulásként értelmezték a deeszkaláció irányába.

Trump felfüggesztette a Project Freedomot — az amerikai műveletet, amely a Hormuzi-szorosban rekedt hajók megsegítésére szolgált. A döntés célja a tárgyalások támogatása és az iráni bizalmatlanság csökkentése az amerikai szándékokkal szemben. Maga a blokád továbbra is érvényben van, de a hajók kísérése átmenetileg szünetel. A piac ezt taktikai engedményként értelmezi, amely az egyezség véglegesítését segítheti.

Az olajárak ma 1,70%-kal csökkennek, 108,50-re (OIL) és 100,90-re (OIL.WTI). A kockázatok azonban továbbra is magasak, mivel a Hormuzi blokád hivatalosan még érvényben van.

Az ázsiai–csendes-óceáni régió részvénypiacai erőteljesen emelkedtek, ahogy javult a hangulat a békeremények hatására. Dél-Korea KOSPI indexe több mint 6%-ot emelkedik, a kínai indexek 0,60–0,90% között nőnek, az ausztrál index 0,85%-kal van feljebb, míg a japán index 0,40%-os emelkedést mutat.

Az amerikai határidős indexek is emelkedtek, a Nasdaqot az AMD erős gyorsjelentése támogatta.

Az ausztrál dollár négyéves csúcsra emelkedett, míg az új-zélandi dollár kéthavi csúcsot ért el. Az emelkedést a dollár általános gyengülése és a javuló globális kockázatvállalási hangulat hajtotta.

Az arany megközelítette a 4650 USD-s szintet, közel 2,00%-os emelkedéssel a gyengébb dollár és a csökkenő olajárak miatt.

Az Európai Unió felszólította az Egyesült Államokat, hogy térjen vissza a Turnberry-megállapodás szerinti 15%-os vámokhoz. Brüsszel azt szeretné, ha a megállapodás alapvető elemei visszaállnának az első évforduló előtt, júliusban. Trump magasabb vámokkal fenyegette meg az európai autókat, azzal vádolva az EU-t, hogy nem tartja be a megállapodást. Mindkét fél beleegyezett a kereskedelmi tárgyalások intenzívebbé tételébe.

Új-Zéland munkanélküliségi rátája 5,3%-ra csökkent, felülmúlva a piaci várakozásokat. A foglalkoztatás növekedése kissé lassult, ugyanakkor a bérköltségek a vártnál erőteljesebben emelkedtek.

Japán pénzügyminisztériuma fokozta erőfeszítéseit a jen gyengülése ellen, tízhetes mélypontra nyomva az USDJPY árfolyamot. A hatóságok időt próbálnak nyerni, amíg a közel-keleti helyzet stabilizálódik.

Az AMD.US felülmúlta a piaci várakozásokat az egy részvényre jutó eredmény, a bevétel és az üzemi eredmény terén is. A vállalat emelte második negyedéves bevételi és marzs-előrejelzését is. A részvény árfolyama 16,50%-kal emelkedik zárás utáni kereskedésben.

A Super Micro felülmúlta a korrigált EPS várakozásokat, bár a bevétel elmaradt az előrejelzésektől. A bruttó marzsok jelentősen meghaladták a várakozásokat, és a negyedik negyedéves EPS-előrejelzés is a konszenzus fölött volt. A részvény árfolyama 18,00%-kal emelkedik zárás utáni kereskedésben.

