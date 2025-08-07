Reggeli összefoglaló (07.08.2025)

A Wall Street tegnap zöldben zárt, és a múlt hét végi veszteségek egy részét eltüntette (S&P 500 : +0,7%, DJIA : +0,2%, Nasdaq : +1,2%). A kis kapitalizációjú részvények korrekciót mutattak (Russell 2000 : -0,2%). Az európai és az amerikai indexek határidős ügyletei a mai nap folyamán folytatódó optimizmusra utalnak (US100 : +0,25%, US500 : +0,2%, EU50 : +0,45%).

Az Apple (AAPL.US) további 100 milliárd dolláros beruházást jelentett be egy új „Amerika Gyártási Program” keretében. A forrásokat olyan új létesítmények építésére fordítják, amelyek az Apple termékeihez alkatrészeket gyártanak majd. A projekt célja, hogy 4 év alatt 20 000 új munkahelyet teremtsen, és igazodik Trump amerikai gyártási programjához. Az Apple részvényei további 2,5%-kal növelték a zárás utáni nyereségüket.

A Toyota 37%-os nettó nyereségcsökkenésről számolt be az utolsó negyedévre vonatkozóan. A vállalat 3,8 trillió jenről 3,2 trillió jenre csökkentette működési eredmény előrejelzését, a vámokra hivatkozva.

