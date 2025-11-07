Reggeli összefoglaló (07.11.2025)

Vegyesen kereskednek az ázsiai-csendes-óceáni indexek. A kínai indexek 0,10-0,70%-os mínuszban vannak , a japán JP225 0,05%-ot emelkedik, míg az ausztrál AU200.cash 0,54%-ot esik.

A kínai indexek mínuszban vannak , a japán emelkedik, míg az ausztrál esik. A devizapiacon , a volatilitás továbbra is alacsony a nap első felében. Az amerikai dollár emelkedik (USDIDX +0,17% ). A leggyengébb devizák közé tartozik az új-zélandi dollár és a japán jen , mindkettő 0,10-0,20% körüli esést mutat. Ezzel szemben az ausztrál dollár a legjobban teljesítők közé tartozik, 0,10-0,15%-kal emelkedik .

, a volatilitás továbbra is alacsony a nap első felében. Az emelkedik ). A leggyengébb devizák közé tartozik az és a , mindkettő körüli esést mutat. Ezzel szemben az dollár a legjobban teljesítők közé tartozik, emelkedik . A Tesla hatalmas, 10 éves teljesítményalapú bércsomagot hagyott jóvá Elon Musk számára 1 billió dollár értékben , olyan mérföldkövekhez kötve, mint az évente 20 millió eladott jármű , 1 millió robotaxi , 1 millió humanoid robot , és a piaci kapitalizáció 1,5T dollárról 8,5T dollárra történő növelése. Összehasonlításképpen, 2024-ben a Tesla több mint 1,7 millió EV-t szállított .

hagyott jóvá , olyan mérföldkövekhez kötve, mint az , , , és a történő növelése. Összehasonlításképpen, . A Fehér Ház bejelentette, hogy nem ad ki kiviteli engedélyeket az Nvidia Kínának tervezett, korlátozottan használható AI chipjeire , ezzel Trump elnök korábbi, rugalmasságra utaló jeleit megfordítva .

bejelentette, hogy Kínának tervezett, , ezzel . Beth Hammack a Cleveland Fed kijelentette, hogy azt akarja, hogy a politika maradjon „a korlátozó oldalon” , megjegyezve, hogy bár nem további emelések az alapeset , nem zárható ki .

a kijelentette, hogy azt akarja, hogy a politika maradjon , megjegyezve, hogy bár , . Alberto Musalem a St. Louis Fed-től kiemelte az amerikai gazdaság rugalmasságát , a negyedik negyedévben lassulást vár , amelyet 2026-ban fellendülés követ , miközben figyelmeztetett, hogy a vámok és a nagy hiányok felfelé irányuló inflációs kockázatokat jelentenek .

a kiemelte az , a vár , miközben figyelmeztetett, hogy . A Fed tisztviselői továbbra is az óvatos hozzáállást hangsúlyozzák , jelezve, hogy a központi bank nem siet a politika agresszív enyhítésére .

, jelezve, hogy a központi bank . A Kínai Népbank nyíltpiaci műveletek révén nettó 1,57 billió jüant vont ki a bankrendszerből - ez a legnagyobb likviditáscsökkentés 2024 januárja óta .

nyíltpiaci műveletek révén vont ki a bankrendszerből - ez a . Japánban a háztartások kiadásai szeptemberben 1,8%-kal nőttek éves összevetésben (az ötödik egymást követő növekedés), de elmaradtak a +2,5%-os előrejelzéstől, elsősorban az autóipari és szabadidős kiadásoknak köszönhetően.

a nőttek (az ötödik egymást követő növekedés), de elmaradtak a előrejelzéstől, elsősorban az köszönhetően. Az export a növekedési várakozások ellenére 1,1%-kal esett é /é (USD-ben ), míg az import csak 1,0%-kal nőtt, szintén az előrejelzések alatt.

a növekedési várakozások ellenére esett é ), míg csak nőtt, szintén az előrejelzések alatt. Trump találkozott a közép-ázsiai vezetőkkel, és bejelentette, hogy a Kínától való függőség csökkentése érdekében a kritikus nyersanyagok terén az együttműködés elmélyítését tervezi . Erre példa a Cove Capital 70%-os részesedést vásárolt a kazahsztáni lelőhelyekben. A kezdeményezést stratégiai jellegűnek írják le .

