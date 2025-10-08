Reggeli összefoglaló (08.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók Az amerikai index határidős ügyletek a FOMC jegyzőkönyv közzététele előtt változatlanul alakulnak.

Az NZD a leggyengébb G10-es deviza ma, miután az RBNZ 50 bázisponttal csökkentette az alapkamatot.

Az arany ára átlépte a 4000 dollár/uncia küszöböt.

Az amerikai index határidős ügyletek változatlanul alakulnak, ami óvatosságra utal az AI-vel kapcsolatos optimizmus és az Oracle vegyes eredményei által kiváltott legutóbbi emelkedés után. A befektetők a mai napon a legutóbbi FOMC-ülése jegyzőkönyvének közzétételét is várják. Az EU50 0,15%-kal emelkedett.

Az ázsiai-csendes-óceáni régióban a kereskedés továbbra is visszafogott a kínai és dél-koreai nemzeti ünnepek miatt, míg a pesszimizmust az Oracle kiábrándító eredményei után a technológiai részvények esése is táplálja (Baidu: -4% a Wall Street előtti kereskedésben). Sanae Takaichi győzelme a japán LDP vezetőjeként is gyengíti a részvénypiacot támogató hangulatot. A regionális indexek mínuszban kereskednek (HK.cash és CHN.cash: -1,4%, JP225: -0,45%, AU200.cash: -0,2%).

Az Új-Zélandi Központi Bank váratlanul 50 bázisponttal 2,5%-ra csökkentette az alapkamatot (Bloomberg konszenzus: -25 bázispont). A döntés egyhangú volt, és a bank jelezte, hogy nyitott további csökkentésekre. Az RBNZ szerint a gyenge gazdasági aktivitást tovább ronthatja a fogyasztói óvatosság, ami szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy az infláció az 1–3%-os célsáv közepére kerüljön. Az NZD ma a leggyengébb G10-es deviza.

Japán folyó fizetési mérlegének többlete a várakozások felett, 3,776 billió jenre emelkedett (Bloomberg konszenzus: 3,55 billió, előző: 2,684 billió).

A devizapiacon az új-zélandi dollár erős eladási nyomás alatt áll az RBNZ dovish lépése és hangvétele miatt (NZDUSD: -1%, EURNZD: +0,65%). Az amerikai dollár indexe harmadik napja emelkedik (+0,3% 98,63-ra), elérve augusztus 22. óta a legmagasabb szintet. A font, a frank és a jen (a leggyengébb február óta) mind körülbelül 0,3%-kal gyengült a dollárhoz képest. Az EURUSD 0,34%-kal 1,1616-ra esett vissza.

Az arany az amerikai kormányzati leállás közepette története során először haladja meg az unciánkénti 4000 dollárt (+1,3%). A rally más nemesfémekre is kiterjed: az ezüst közel 2,3%-kal, 48,90 dollárra emelkedik unciánként, míg a platina és a palládium egyaránt körülbelül 2,2%-kal drágul.

A Brent és a WTI nyersolaj ára további 0,3%-kal emelkedik, míg a földgáz (NATGAS) ára körülbelül 0,9%-kal csökken.

A kriptovaluták továbbra is csökkennek. A bitcoin további 0,5%-kal, 121 620 dollárra esett vissza, az Ethereum 1,3%-kal, 4432 dollárra csúszott vissza, és más jelentős altcoinok is mínuszban vannak, köztük a Solana (-1,9%), a Dogecoin (-1,8%) és a Polygon (-1,6%).

