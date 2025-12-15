Reggeli összefoglaló (15.12.2025)

A főbb európai és amerikai részvényindexek határidős ügyletei szerény emelkedéssel kezdik az új hetet (US500: +0,2%; EU50: +0,25%), részben visszanyerve a pénteki visszaesést, amelyet főként az Oracle kiábrándító eredményei és az AI-rally fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak okoztak. A hangulatot elsősorban a 2026-ra vonatkozó, megújult „kevésbé hawkish Fed” narratíva támasztja alá.

Donald Trump szerint az amerikai infláció „teljesen semlegesítődött”, és a Fed jövőbeli összetétele alacsonyabb kamatlábakat eredményezhet.

A Fehér Ház fő gazdasági tanácsadója és a Fed következő elnökének vezető jelöltje, Kevin Hassett megnyugtatni igyekezett a piacokat, mondván, hogy bár Trump monetáris politikai nézeteit fogja képviselni a Fedben, a FOMC teljes függetlenségét megőrzi, és elutasíthatja azokat. Hassett hozzátette, hogy a Fed elnökeként nem fogja figyelembe venni Trump véleményét a kamatlábakról szóló döntéseknél.

Az ázsiai-csendes-óceáni piacok a pénteki Wall Street-i kereskedés veszteségeit tovább növelve kezdték a hetet, amit tovább nehezített a gyenge kínai adatok sora. A kínai részvények (CHN.cash) teljesítenek a legrosszabbul (-0,5%), de Hongkongban (HK.cash: -0,1%) és Ausztráliában (AU200.cash: -0,1%) is csökkenés volt tapasztalható. Kivételt képez Japán Nikkei indexe (JP225: +0,3%), amelyet a Tankan felmérésben javuló üzleti hangulat és a technológiai szektorral szembeni alacsonyabb kitettség támogatott.

Kína novemberi adatai a lassulás mélyülését mutatták. A kiskereskedelmi forgalom csak 1,3%-kal nőtt az előző évhez képest, szemben a várt 2,8%-kal, az ipari termelés 4,8%-kal nőtt a várt 5% helyett, a befektetett eszközökbe történő beruházások pedig 2,6%-kal csökkentek, mélyítve az októberi visszaesést. A fő gátló tényezők a folytatódó ingatlanpiaci visszaesés és a gyenge fogyasztói hangulat voltak. Az autóipar jelentősen visszafogta a kiskereskedelmi forgalmat, miután a helyi önkormányzatok felfüggesztették a beszámítási támogatásokat.

Új-Zélandon a kamatlábak valószínűleg hosszabb ideig 2,25%-on maradnak, feltéve, hogy a gazdasági feltételek a várakozásoknak megfelelően alakulnak – jelentette ki ma Anna Breman, az RBNZ elnöke.

A devizapiacokon a legszembetűnőbb mozgás a jen visszapattanása (USDJPY, EURJPY: -0,55%), mivel Japán a héten későbbi részében az első kamatemelésre készül január óta. Az amerikai dollár index (USDIDX) 0,05%-kal csökkent az amerikai monetáris politikai várakozások és a többi ország várakozásai közötti eltérés növekedése miatt. Az EURUSD 1,173-on áll.

A Fed laza monetáris politikára vonatkozó várakozások továbbra is támogatják a nemesfémeket. Az arany 1%-kal, 4346 dollárra emelkedett unciánként, míg az ezüst 2%-kal, 63,17 dollárra emelkedett unciánként a pénteki korrekciót követően.

A Brent és a WTI nyersolaj leállította lefelé irányuló nyomását, és körülbelül 0,5%-kal emelkedett a havi mélypontról. A földgáz 0,75%-kal emelkedett.

A bitcoin 1,4%-kal, 89 750 USD-ra emelkedett, míg az Ethereum 1,9%-kal, 3136 USD-ra erősödött.

