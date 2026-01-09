Reggeli összefoglaló (09.01.2026)

A Wall Streeten egyértelmű rotáció volt megfigyelhető a tavalyi technológiai nyertesekből: a tőke az energia , a fogyasztási cikkek és a small cap részvények felé áramlott. A pozicionáltság szélesebb körűvé és kevésbé koncentrálttá vált, mint az elmúlt hónapokban. Ma reggel az amerikai index határidősök enyhe mínuszban , míg az európai benchmarkok többnyire oldalazva mozognak.

