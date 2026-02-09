Reggeli összefoglaló (09.02.2026)

Az ázsiai-csendes-óceáni régió piacai nyugodt hangulatban nyitottak, az indexek csak kis mértékben mozogtak. A kínai indexek változása ±0,25% körül mozog, az ausztrál AU200.cash 0,80%-ot, a japán JP225 pedig 0,15%-ot emelkedett a japán parlamenti választások eredményei után.

A devizapiac is viszonylag nyugodt, kivéve a japán jent, amelynek volatilitását Sanae Takaichi liberális demokrata pártjának győzelme hajtja.

A nemesfémek enyhén emelkednek. Az arany 1,60%-kal erősödött, és visszatért az 5000 dollár/uncia szint fölé, míg az ezüst 5,50%-kal, 82 dollár/uncia szintre ugrott.

A japán pénzügyi piacok hevesen reagáltak Sanae Takaichi miniszterelnök elsöprő választási győzelmére. A részvények új rekordmagasságokra emelkedtek, az állampapírok eladási nyomás alá kerültek, a jen pedig kezdetben jelentősen gyengült, majd a kereskedés későbbi szakaszában stabilizálódott.

Takaichi liberális demokrata pártja a 465 alsóházi mandátumból 316-ot szerzett meg, az első előrejelzések pedig rövid ideig akár 328 mandátumot is jeleztek, ami a háború utáni időszak legmeggyőzőbb győzelmét jelenti a kormánypárt számára.

A befektetők üdvözölték a fiskális expanzió, az adócsökkentés és a közkiadások növelésének kilátásait – különösen a védelem, a technológia és más stratégiai ágazatokban.

A japán állampapírokat eladták, mivel a befektetők elkezdték beárazni a nagyobb adósságkibocsátást és az erősebb nominális gazdasági növekedést. Takaichi programja adósságból finanszírozott ösztönzőkre támaszkodik, és újraindíthatja a reflációs dinamikát, strukturálisan emelve a hozamokat.

A kriptovaluta-piac felépült a csütörtöki veszteségekből, amelyek a bitcoint 60 000 USD körüli szintre nyomták le. A bitcoin jelenleg 0,25%-kal emelkedett, és 70 400 USD körül kereskedik.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.