Reggeli összefoglaló (09.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók Stagnálnak a Wall Street-i indexek határidős ügyletei; a dollár enyhén gyengül

A FOMC jegyzőkönyve nem mozgatta meg a piacokat

A NATGAS esik az EIA készletjelentése előtt

Az amerikai indexfutures ma stagnál, míg a dollár (USDIDX) 0,1%-kal csökken. A legfontosabb napirendi események között szerepel az EKB jegyzőkönyve 12:30-kor, Jerome Powell beszéde 13:30-kor, valamint a nagykereskedelmi kereskedelmi adatok 17:00-kor. 10:00 körül - még a Wall Street nyitása előtt - a PepsiCo beszámol a harmadik negyedéves eredményéről, ami gyakorlatilag a nagyvállalati amerikai eredményszezon kezdetét jelenti.

A tegnapi szeptemberi FOMC jegyzőkönyvek azt mutatták, hogy a Federal Reserve visszafogottan optimista hangot ütött meg a gazdasági növekedéssel kapcsolatban . A Fed tisztviselői felfelé módosították a 2025-2028-ra vonatkozó GDP-növekedési előrejelzésüket, jelezve a növekvő bizalmat abban, hogy az amerikai gazdaság a monetáris politika fokozatos enyhülésével meg tudja tartani a lendületet.

A politikai konszenzus a folyamatos, de mérsékelt lazítás irányába mutat

Az inflációs éberség a lágyabb álláspont ellenére továbbra is központi kérdés marad

A nemesfémek továbbra is a közelmúltbeli csúcsok közelében tartózkodnak; az arany mindössze 0,1%-kal csökkent, míg az ezüst 0,5%-kal emelkedett. A kriptovaluták azonban nyomás alatt vannak - a Bitcoin 122 000 dollár körül kereskedik, a korábbi 125 000 dollárról lefelé, az Ethereum pedig közel 2%-ot veszít.

A földgáz határidős ügyletek közel 1%-os mínuszban vannak. 15:30-kor az EIA közzéteszi a heti tárolási adatokat, a piac a korábbi 53 milliárd köbméterről 77 milliárd köbméterre való erőteljes növekedést vár.

Donald Trump megismételte, hogy nem minden szövetségi alkalmazott kapja vissza a fizetést a kormány leállásának időszakára, míg az IRS bejelentette, hogy a személyzet 46% -a a zárás alatt szabadságra kerül.

