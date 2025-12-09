Reggeli összefoglaló (09.12.2025)

Az európai és amerikai indexekre vonatkozó határidős kontraktusok vegyes kereskedést jeleznek, ami az ázsiai szeánsz alatt uralkodó gyenge hangulat közvetlen következménye.

Az RBA a várakozásoknak megfelelően 3,60%-on tartotta a kamatlábat, a döntés és a nyilatkozat viszonylag kiegyensúlyozott volt, ami kezdetben lefelé nyomta az AUD/USD árfolyamot.

Bullock nyilatkozatai sólyomhangot adtak, hangsúlyozva, hogy a forgatókönyv vagy hosszú szünetet vagy emeléseket feltételez, és nincs helye a csökkentéseknek, és rámutatott a februári ülésre, mint döntő fontosságúra az új inflációs adatok szempontjából. A piac már közel két emelést áraz 2026-ra.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium hamarosan engedélyezi az Nvidia H200-as chipjének Kínába történő exportját - írja a Semafor portál egy, az ügyhöz közel álló személyre hivatkozva (forrás: Reuters). Az Nvidia részvényei tegnap mintegy 2,5%-ot erősödtek erre a hírre.

A Paramount Skydance ellenajánlatot tett a Warner Bros. Discovery megvásárlására 108,4 milliárd dollárért, felülmúlva a Netflix korábbi 72 milliárd dolláros ajánlatát. A WBD és a Paramount részvényei emelkedtek (3,5%-kal, illetve 8%-kal), míg a Netflix mintegy 4%-ot veszített. A Paramountot a Netflix és a WBD fúziójának trösztellenes kockázatai késztették a teljesen finanszírozott és egyszerűsített ajánlat benyújtására, amelyeket még az amerikai elnök is kiemelt.

Sanae Takaichi japán miniszterelnök egyértelműen jelzi a hatóságok növekvő aggodalmát a jen gyengesége miatt, hangsúlyozva, hogy szükség esetén készek „megfelelő lépéseket” tenni a devizapiacon.

Kazuo Ueda viszont megerősíti, hogy a BoJ forgatókönyve kezd megvalósulni: a reálkamatok továbbra is nagyon alacsonyak, a munkaerőpiac szigorodik, a bér- és árnyomás pedig növekszik, ami megnyitja az utat a lazítás mértékének további csökkentése előtt. A piac a decemberi döntést gyakorlatilag előre eldöntött ténynek tekinti, és a vita arra terelődik, hogy a BoJ 2026-ban milyen gyorsan és milyen mértékben normalizálja politikáját.

Az általános devizapiacon a fent említett ausztrál dollár teljesít a legjobban az RBA döntése és Bullock megjegyzései után. A japán jen viszont egyértelműen gyengélkedik. Az EURUSD devizapár ma reggel enyhén erősödik, és az 1,1650-es zónában stabilizálódik.

Jelenleg széleskörű gyengülést látunk az árupiacon, ami a tegnapi csökkenés folytatása. Az OIL.WTI jelenleg 0,4%-os, a NATGAS pedig 0,95%-os mínuszban van. Ugyanakkor a GOLD ára 0,17%-kal, az ARANY ára pedig 0,25%-kal csökken.

A kriptopiacot is a mérsékelt gyengülés uralja. A BTC jelenleg 1,13%-os mínuszban van, és 90.000 font alatt kereskednek vele.

Az európai szeánsz során az egyetlen publikáció a naptárban a német kereskedelmi mérleg, amelynek sem a piac, sem az EKB szempontjából nem lehet jelentősége. Az amerikai ülés során a legfontosabb események a heti ADP-adatok és a JOLTS-jelentés lesznek. Úgy tűnik azonban, hogy a befektetők leginkább a holnapi Fed-döntést és a jövő heti NFP- és CPI-jelentéseket várják.

